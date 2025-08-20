Tijuana vs Chivas EN VIVO: ¿Cuándo y dónde puedo VER la jornada 6 del Apertura 2025?

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Chivas llega a la jornada 6 del torneo de Apertura 2025 con poco margen de error y deberá comenzar a cosechar triunfos si quiere darle pelea a los equipos que se disputan la parte alta de la clasificación. El viernes 22 de agosto, el cuadro tapatío visita la cancha del Estadio Caliente para enfrentar a Xolos de Tijuana y, en caso de no salir con un resultado, el proyecto de Gabriel Milito se podría empezar a tambalear.

Actualmente, 'El Rebaño Sagrado' se ubica en la antepenúltima posición de la tabla general con solo 3 puntos, con cinco goles a favor y siete en contra. En sus últimos dos partidos ligueros, el Guadalajara perdió ante dos rivales que, en el papel, eran una buena oportunidad para obtener los tres puntos. En los cinco duelos anteriores frente al xolaje, el conjunto blanquirrojo suma tres victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, la escuadra fronteriza, bajo el liderazgo de Sebastián 'El Loco' Abreu, han tenido un inicio irregular y son séptimos con ocho unidades, siete goles a favor y seis en contra. Además, los bajacalifornianos tienen en el juvenil Gilberto Mora a su elemento más importante al ataque, ya que registra tres anotaciones hasta el momento y está llamado a ser la nueva joya que la Liga MX exporte a Europa.

¿Cómo llegan Xolos y Chivas a la jornada 6 del Apertura 2025?

En la fecha pasada, Tijuana venció 2-0 de visita a CF Pachuca, actual líder de la competencia, gracias a los goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda. En contraste, Chivas no aprovechó la localía y cayó 2-1 ante FC Juárez, partido en el que el juvenil Santiago Sandoval anotó el uno tanto para la causa del chiverío.

Posibles alineaciones de Xolos vs Chivas

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortíz; Ramiro Árciga, Frank Boya, Iván Tona, Adonis Preciado; Kevin Castañeda y Gil Mora.

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Alan Mozo, Diego Campillo, Erick Gutiérrez, Bryan González; Richard Ledezma; Roberto Alvarado y Armando González.

Dónde ver el Xolos vs Chivas de la jornada 6 del Apertura 2025

Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Caliente

Dónde ver: Caliente TV, Tubi

Fuente: Tribuna del Yaqui