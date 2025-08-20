TOP3 DEPORTES

Top 3 Deportes: Wheeler operado, Judge fuera de la lista de lesionados y Messi en duda para la Leagues Cup

El Top 3 Deportes te presenta lo más importante del día en el mundo deportivo; entérate de las noticias que marcan la agenda internacional, desde la MLB hasta el futbol mundial

Ciudad de México.- Si quieres mantenerte informado sobre lo más relevante del deporte, el Top 3 Deportes de TRIBUNA es tu espacio ideal. Aquí te compartimos las noticias que están dando de qué hablar entre aficionados y especialistas. No olvides que este espacio es patrocinado por Maja, la marca que siempre está contigo dentro y fuera de la cancha. Este miércoles 20 de agosto te traemos lo más destacado. ¡No te lo pierdas!

  • Zack Wheeler se somete a cirugía 

El pitcher de los Philadelphia Phillies, Zack Wheeler, fue sometido a una cirugía para remover un coágulo. El lanzador estará fuera por tiempo indefinido, lo que representa una baja sensible para el equipo de la MLB.

  • Aaron Judge sale de la lista de lesionados

Los New York Yankees anunciaron que su estrella Aaron Judge fue reactivada de la lista de lesionados; sin embargo, todavía no se confirma la fecha exacta para que regrese a la alineación titular.

  • Messi, en duda para la Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi generó preocupación tras ausentarse del entrenamiento de su equipo previo al duelo de la Leagues Cup frente a Tigres. Su participación en el partido aún no está garantizada.

