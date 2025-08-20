Top 3 Deportes: Wheeler operado, Judge fuera de la lista de lesionados y Messi en duda para la Leagues Cup

Comparta este artículo

Este miércoles 20 de agosto te traemos lo más destacado.

Zack Wheeler se somete a cirugía

El pitcher de los Philadelphia Phillies, Zack Wheeler, fue sometido a una cirugía para remover un coágulo. El lanzador estará fuera por tiempo indefinido, lo que representa una baja sensible para el equipo de la MLB.

Aaron Judge sale de la lista de lesionados

Los New York Yankees anunciaron que su estrella Aaron Judge fue reactivada de la lista de lesionados; sin embargo, todavía no se confirma la fecha exacta para que regrese a la alineación titular.

Messi, en duda para la Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi generó preocupación tras ausentarse del entrenamiento de su equipo previo al duelo de la Leagues Cup frente a Tigres. Su participación en el partido aún no está garantizada.

