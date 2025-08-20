World Boxing exigirá pruebas de sexo para su campeonato mundial femenil

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- World Boxing, el organismo rector del boxeo de estilo olímpico anunció que requerirá pruebas de sexo para todos los boxeadores que deseen competir en la división femenina en sus campeonatos mundiales el próximo mes de octubre.

La Federación Mundial de Boxeo ya había anunciado su plan de exigir a los competidores someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa o una prueba de detección genética equivalente para determinar su sexo al nacer. Las reglas se implementarán antes de los Campeonatos Mundiales de Boxeo en Liverpool, Inglaterra, a principios de septiembre, anunció la organización el miércoles. Dichas pruebas identifican la presencia o ausencia de material genético del cromosoma Y como indicador del sexo biológico.

"World Boxing respeta la dignidad de todos los individuos y está dispuesto a garantizar que sea lo más inclusivo posible", dijo el presidente de World Boxing, Boris Van Der Vorst. "Sin embargo, en un deporte de combate como el boxeo, tenemos el deber de cuidar de brindar equidad en seguridad y competitividad, que son los principios clave que han guiado el desarrollo y la creación de esta política".

Van Der Vorst, titular de World Boxing

La argelina Imane Khelif, campeona olímpica de París 2024, se negó a participar en un torneo mundial de boxeo en los Países Bajos en junio pasado, poco después de que el organismo rector anunciara inicialmente sus planes de introducir pruebas de sexo. Van Der Vorst luego se disculpó por nombrar específicamente a Khelif como referente, quien inicialmente planeaba pelear en el torneo, mientras describía los planes de prueba futuros de World Boxing.

Khelif sigue en el ojo del huracán

Khelif y la también medallista de oro Lin Yu-ting de Taiwán se destacaron en París bajo un duro foco de escrutinio generalizado y conceptos erróneos sobre su sexo. Khelif, de 26 años, ha dicho repetidamente que nació mujer y ha competido en todos los niveles del boxeo amateur femenino durante casi una década.

Lin Yu-ting también estuvo bajo escrutinio en París

Las pruebas cromosómicas eran comunes en los deportes olímpicos durante el siglo XX, pero se abandonaron en gran medida en la década de 1990 debido a numerosas ambigüedades que no podían resolverse fácilmente con las pruebas, conocidas colectivamente como diferencias en el desarrollo sexual. Muchos deportes cambiaron a pruebas hormonales para determinar la elegibilidad por sexo, pero esas pruebas requieren que los organismos rectores tomen decisiones difíciles sobre la elegibilidad de las mujeres con niveles naturalmente altos de testosterona.

Fuente: Tribuna del Yaqui