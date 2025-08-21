Brewers vencen a los Cubs y son el primer equipo con 80 victorias en MLB

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Brice Turang conectó un cuadrangular de dos carreras, Isaac Collins remolcó dos más y los Milwaukee Brewers derrotaron este jueves 21 de agosto por 4-1 a los Chicago Cubs para convertirse en el primer equipo en arribar a las 80 victorias en la campaña 2025 de Major League Baseball (MLB).

Con su victoria, los Brewers abrieron una ventaja de siete juegos sobre Chicago en la División Central de la Liga Nacional. Milwaukee se llevó el final de una serie de cinco juegos en Wrigley Field después de que los Cubs ganaron tres seguidos. Los visitantes ganaron el primer partido del lunes 7-0.

Quinn Priester, quien abrió por Milwaukee, permitió una carrera y tres hits en cuatro entradas y un tercio, pero no pudo ganar su undécima decisión consecutiva. El derecho otorgó cinco bases por bolas y ponchó a cuatro, su mayor cantidad de la temporada, y fue relevado por Nick Mears (5-3) en el quinto episodio.

Cinco relevistas de los Brewers limitaron a Chicago a dos hits. Trevor Megill trabajó la novena con un sencillo para conseguir su salvamento 30. El abridor de los Cubs, Shota Imanaga (8-6), permitió dos carreras y tres hits en siete entradas, ponchando a cinco.

Imanaga fue el derrotado

Pete Crow-Armstrong impulsó la única carrera de los Cubs con un elevado de sacrificio en el quinto inning. Chicago no pudo sacar provecho de ocho bases por bolas y dejó a 11 hombres en base. El toletero All-Star de Chicago, Kyle Tucker, regresó a la alineación después de perderse tres juegos y se fue de 4-0 con una base por bolas.

Turang puso a los Cerveceros adelante en el segundo capítulo al enviar la bola rápida de Imanaga en cuenta de 2-0 a las gradas del jardín derecho. Crow-Armstrong redujo la ventaja a 2-1 en el quinto. Milwaukee aseguró el encuentro en el octavo episodio cuando Collins conectó un sencillo productor de dos carreras ante el relevista Ryan Brasier.

Momento clave

Priester otorgó su quinta base por bolas, a Seiya Suzuki, con un out en la quinta para llenar las bases. Mears entró al relevo y Crow-Armstrong sacó un elevado al jardín derecho para el segundo out y luego, Ian Happ falló con otro elevado al prado central para terminar la entrada y Milwaukee mantuvo una ventaja de 2-1.

Fuente: Tribuna del Yaqui