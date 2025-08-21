Copa Sudamericana 2025 y otros casos de violencia en el futbol

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "La pelota no se mancha" es una frase que inmortalizó Diego Armando Maradona durante su partido de homenaje en el ya lejano 2001, pero a poco más de dos décadas de ese momento, dichas palabras empiezan a perder peso, ya que el miércoles 10 de agosto, precisamente en el país que vio nacer al legendario jugador, ocurrió un horror que sacudió por completo al futbol.

Aunque históricamente el futbol tiene innumerables escándalos, lo sucedido en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en los octavos de final de la Sudamericana en el Estadio Libertadores de América, superó todos los límites y volvió a evidenciar que la violencia ha sobrepasado las canchas.

El momento cumbre llegó cuando se hizo una terrible batalla campal entre las hinchadas en las gradas del inmueble en Buenos Aires. El primer reporte oficial informó dos heridos graves, 19 con lesiones leves y más de 300 detenidos.

Ya es una constante en Conmebol

Los graves no paran y reabren el debate sobre la nula seguridad. Los disturbios en el estadio de Independiente de Avellaneda son los segundos que realizan este mismo semestre los hinchas chilenos, después de que el pasado 11 de abril se suspendiera el partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, por la invasión del césped del estadio Monumental de Santiago.

En ese momento, miembros de la barra brava Garra Blanca comenzaron a romper las vallas del escenario. Después saltaron a la cancha con palos, obligando a los propios jugadores de ambos equipos a buscar refugio en los vestuarios. Otro capítulo gris sucedió el año pasado, en la Final de la Copa de Colombia, la cual se volvió un caos, cuando aficionados del América de Cali se enfrentaron con la policía en el Olímpico Pascual Guerrero. En esa ocasión, tanto policías como fanáticos resultaron con heridas de gravedad tras intercambiar agresiones.

Futbol Mexicano

La violencia no es un problema ajeno en el Futbol Mexicano, ya que en los últimos años este fenómeno se ha vuelto una constante en diferentes estadios. El caso más reciente se dio el pasado fin de semana a las afueras del Estadio Universitario, pues el juego entre Tigres y América se vio empañado por broncas que derivaron en agresiones entre el público. Mientras tanto, en el estadio Akron, seguidores del Rebaño Sagrado agredieron a un familiar de un jugador de FC Juárez. Pero hay que recordar que los disturbios no son hechos aislados en el país.

El 5 de marzo de 2022, en el Estadio La Corregidora, se registró uno de los hechos más brutales en la historia del balompié tricolor. Durante el partido entre Querétaro y Atlas, grupos de aficionados rivales se enfrentaron primero en las gradas y luego en el campo, en una batalla campal que dejó 26 heridos, tres de ellos graves.

En ese momento, la Liga MX prometió reforzar la seguridad y prevenir la violencia. E inclusive se inventó el famoso fan ID; sin embargo, los incidentes recientes exponen que muchas promesas siguen sin cumplirse y que falta mucho trabajo por hacerse.

Mundial en riesgo

A menos de un año de que se celebre el Mundial de Futbol, lo sucedido en los últimos meses ha provocado que la FIFA muestre preocupación. Además de los disturbios que se presentaron en la Liga MX, en la Copa América que se realizó el año pasado en Estados Unidos, también la violencia invadió los estadios. El pasado 10 de julio del 2024, al terminar el partido semifinal, Núñez, Ronald Araújo y otros uruguayos saltaron a las butacas a intercambiar golpes con seguidores de la selección de Colombia. La trifulca duró varios minutos, no se reportaron personas con heridas de consideración.

Contagia a otros países

De México a Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y otras latitudes que no se caracterizan por ser tan apasionadas al futbol, la imagen de la violencia en los estadios es una constante en todos lados.

En India

En octubre del 2022, los seguidores del Arema FC y su rival Persebaya Surabaya, protagonizaron un momento para el olvido, cuando se enfrentaron en las gradas después de que el Arema FC perdiera 3-2. En esa ocasión, al menos 125 personas murieron.

En Egipto

En febrero de 2012, poco más de 70 personas perdieron la vida en los disturbios entre seguidores de los equipos del Al-Ahly y Port Said. Tras ese hecho, un juez sentenció a 21 involucrados a pena de muerte por su responsabilidad en las agresiones.

La tragedia de Hillsborough

Uno de los episodios más recordados se dio el 15 de abril de 1989. Liverpool y Nottingham Forest se vieron las caras en el estadio de Hillsborough en la semifinal de la Copa de Inglaterra. Dos mil personas sin entrada buscaron entrar en el campo. Se formaron avalanchas en las gradas y murieron 96 personas, incluyendo, personas adultas, mujeres y niños.

