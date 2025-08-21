¿En peligro? Alcaraz y Djokovic se enfrentan a un exigente debut en el US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El cuarto y último Grand Slam del año, el US Open, está a punto de comenzar y con ello inicia también la búsqueda de otro título para Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, aunque para ello primero deberán sortear un largo y difícil camino.

Por su parte, Venus Williams tendrá una dura misión en su regreso al evento a los 45 años, cuando se mida contra la cabeza de serie número once, Karolina Muchova, exfinalista del Abierto de Francia que ha llegado a las semifinales en Nueva York en los últimos dos años.

Alcaraz tendrá un duro comienzo en Flushing Meadows

Este es sin lugar a dudas uno de los duelos a destacar en la primera ronda del evento, tras realizarse este jueves el sorteo para los torneos individuales masculinos y femeninos, los cuales comienzan el domingo, un día antes que en el pasado.

Alcaraz, el sembrado número 2, comienza su andar contra Reilly Opelka, un exjugador del top 20 antes de las lesiones, quien mide 6 pies y 11 pulgadas con un poderoso servicio que lo llevó a la cuarta ronda en Nueva York en 2021. Alcaraz ganó su único título del Abierto de Estados Unidos al año siguiente y ha sumado cuatro títulos más de Grand Slam desde entonces.

Djokovic posee un récord masculino de 24 de ellos, incluidos cuatro en el Abierto de Estados Unidos, donde en esta ocasión arrancará como séptimo cabeza de serie y se enfrentará a Learner Tien, un zurdo de 19 años que derrotó a Daniil Medvedev en el camino a la cuarta ronda del Abierto de Australia de este año.

El serbio continúa en búsqueda de su título 25 de Grand Slam

Ahora que juega con poca frecuencia fuera de los majors a los 38 años y habiendo caído al número 7 en el ranking, Djokovic podría tener que vencer al subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2024, Taylor Fritz, el sembrado número 4, en los cuartos de final, luego a Alcaraz en las semifinales y al número 1, Jannik Sinner, el campeón defensor, en la final.

Venus tratará de hacer historia en el US Open

Williams, quien recibió un comodín de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para un torneo en el que ganó dos de sus siete títulos individuales de Grand Slam, será la jugadora de mayor edad en competir en individuales en Flushing Meadows desde 1981.

Pero se enfrenta a alguien que ha demostrado la capacidad de mejorar su juego en los torneos más importantes. Muchova, después de caer en la final del Abierto de Francia de 2023, llegó a las semifinales en Nueva York más tarde ese verano y nuevamente el año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui