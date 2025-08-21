Es oficial: Lizbeth Ovalle es jugadora del Orlando Pride por una suma récord

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El equipo de la National Women's Soccer League (NWSL), el Orlando Pride, completó este jueves el traspaso de la jugadora mexicana Lizbeth Ovalle de los Tigres Femenil por una suma récord a nivel internacional.

Aunque el equipo de la Florida no reveló los términos del acuerdo, una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el Pride pagaría una tarifa de 1.5 millones de dólares, la cual eclipsaría la suma de 1.3 millones que pagó el Arsenal al Liverpool por la delantera canadiense Olivia Smith en la Superliga Femenina inglesa el mes pasado.

Esa transferencia rompió en su momento la tarifa récord anterior de 1.1 millones que Chelsea pagó a San Diego Wave por la defensora Naomi Girma en enero pasado.

La tarifa de transferencia de más de 1.5 millones se distribuirá equitativamente entre los tres años garantizados del contrato de Ovalle, ya que la WSL establece un límite neto anual para el gasto en transferencias de equipos. Este año, el límite es de 550 mil por equipo. Ovalle, que es conocida como 'La Maga', fue firmada por el Pride hasta la temporada 2027, con una opción mutua para 2028.

Con Tigres, ganó infinidad de títulos

Estoy muy feliz de unirme al Orlando Pride", dijo Ovalle en un comunicado emitido por el Pride. "Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el club. Estoy lista para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder".

Ovalle, una extremo de 25 años llevó a los Tigres de la Liga MX Femenil a seis títulos desde que se unió al club en 2017. Es la máxima goleadora de todos los tiempos del equipo con 136 goles. También ha hecho 58 apariciones para la selección mexicana con 20 goles anotados. Ovalle jugará en el Juego de Estrellas Femenil de la Liga MX contra el Barcelona el viernes antes de unirse al Pride.

También es titular indiscutible con el Tri Femenil

"Esta es una transferencia histórica no solo para nuestra institución, sino también para el futbol mexicano y mundial", dijo Tigres en un comunicado anunciando el acuerdo. "Se ha concretado el traspaso de una jugadora ampliamente reconocida como la mejor de la Liga MX Femenil".

Fuente: Tribuna del Yaqui