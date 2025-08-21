Grandes Ligas: Los Angeles Dodgers superan a los Rockies y se quedan con la serie

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- Después de la sorpresiva derrota que sufrieron el miércoles ante los Colorado Rockies, este jueves 21 de agosto, Los Angeles Dodgers no dejaron dudas y volvieron al camino de la victoria, gracias a una gran actuación de Freddie Freeman.

El cañonero pegó un jonrón de dos carreras y Clayton Kershaw ganó su cuarta apertura consecutiva en una pizarra final de 9-5, que les da a los actuales campeones de la Serie Mundial la barrida en su visita al Coors Field. La limpia sobre San Diego Padres el fin de semana pasado, luego de que ese mismo club se adueñara del primer lugar, le devolvió el impulso a Dodgers, que se perfila para obtener su boleto a la postemporada de las Grandes Ligas.

Una vez que se cantó "playball", Freddie Freeman abrió la pizarra con un jonrón de dos carreras en el primer episodio, el cual es su metrallazo número 16 de la temporada. Los de California agregaron dos más en la segunda entrada gracias a un toque del venezolano Miguel Rojas y a un pelotazo recibido por Will Smith con la caja llena.

Por otra parte, Kershaw (8-2) toleró tres carreras y seis hits en cinco entradas y dos tercios de labor, quedándose a un out de su cuarta apertura consecutiva de calidad. El veterano ponchó a tres y dio una base por bolas; mejoró a 29-11 contra los Colorado Rockies.

Cabe destacar que este triunfo lo consiguieron sin sus titulares; Shohei Ohtani y Teoscar Hernández, los jugadores tenían días libres programados. Ohtani fue golpeado en el muslo derecho, pero se espera que juegue en la serie contra San Diego de este fin de semana, según informó Dave Roberts.

Con todo y que regresaron al camino de la victoria, al conjunto campeón les espera otro enfrentamiento contra sus archirrivales San Diego Padres, por el liderato de la División Oeste. El primer choque de ambas escuadras promete y bastante.

El lanzador zurdo de los Dodgers, Snell (3-1, 1.80), llega con una racha de 11 entradas consecutivas sin permitir carreras a su apertura de este viernes 22 de agosto contra el lanzador derecho de los Padres, Yu Darvish (2-3, 5.97) en San Diego.

Fuente: Tribuna del Yaqui