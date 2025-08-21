Investigan muerte del ícono de la lucha libre Hulk Hogan por 'negligencia médica'

Comparta este artículo

Clearwater, Florida.- Después de la muerte del ícono de la lucha libre profesional Hulk Hogan, se ha abierto una investigación por posible negligencia médica, que podría ser un factor decisivo para el inesperado fallecimiento. Con 71 años de edad, el luchador de nombre real Terry Gene Bollea partió el 24 de julio de 2025, mientras se encontraba en su residencia de Clearwater, Florida. Aunque, según testimonios recientes y reportes policiales, el deceso pudo haber sido evitado.

En el reporte del Departamento de Policía de Clearwater se dice que un terapeuta ocupacional se encontraba en la residencia cuando el luchador dejó de respirar. Su esposa, Sky Daily, fue quien realizó la llamada a los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo cerca de 30 minutos antes de trasladarlo al Hospital Morton Plant, aunque a las 11:17 horas fue declarado fallecido. El terapeuta presente señaló la posible negligencia médica en una operación reciente en su declaración.

Aunque no se ha confirmado si fue una cirugía cardíaca o cervical, se indica que el cirujano podría haber lesionado el nervio frénico, vital para la función del diafragma y la respiración. Esta declaración fue revisada por los oficiales en el lugar y se presume que quedó registrada en las cámaras corporales usadas durante la intervención. Brooke Hogan, hija del luchador, solicitó una autopsia para aclarar las causas del fallecimiento.

Aunque inicialmente se reportó que el cuerpo no había sido incinerado, no hay confirmación oficial sobre si la cremación ya se realizó. El informe forense reveló que Hogan padecía leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular, condiciones que complicaron su salud y derivaron en un infarto agudo de miocardio que le quitó la vida. La salud de Hulk Hogan había empeorado significativamente en los últimos años.

Durante la última década se sometió a más de 25 intervenciones quirúrgicas, incluyendo operaciones de espalda, reemplazos de rodilla, cadera y hombros, cirugía cardíaca de alto riesgo en junio de 2025, además de procedimientos en cuello, abdomen y ojos. En sus últimos días, Hogan presentaba fatiga crónica, pérdida de peso, dificultad respiratoria y dependencia de oxígeno. Su esposa, Sky, había negado públicamente que estuviera en estado crítico.

Asegurando que su corazón era "fuerte" tras una cirugía cervical de cuatro niveles realizada semanas antes. Hogan estuvo casado tres veces. Su primera esposa fue Linda Claridge, con quien tuvo dos hijos: Brooke y Nick Bollea. Tras divorciarse en 2009, se casó con Jennifer McDaniel en 2010, relación que finalizó en 2021. En septiembre de 2023, contrajo matrimonio con Sky Daily, instructora de yoga, con quien compartía su residencia en Clearwater.

Su relación con sus hijos fue compleja. Brooke ha hablado abiertamente sobre tensiones familiares y distanciamiento, mientras que Nick ha enfrentado problemas legales, incluyendo un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol. Hulk Hogan fue seis veces campeón mundial de la WWE y miembro del Salón de la Fama desde 2005. Su figura definió la era dorada de la lucha libre en los años 80 y 90, y su carisma le permitió incursionar en cine, televisión y negocios.

Entre sus emprendimientos destacan Hogan’s Beach Shop, Hogan’s Hangout y la marca Real American Beer. La WWE le rindió homenaje en el evento 'SmackDown' en Cleveland, con la presencia de leyendas como Jimmy Hart y Sargento Slaughter. Las investigaciones continúan. La posible negligencia médica, sumada a años de desgaste físico y enfermedades crónicas, podría replantear la narrativa sobre la muerte de uno de los íconos más destacados del entretenimiento deportivo.

Fuente: Agencia México