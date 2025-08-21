LaLiga EA Sports EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver en México el partido del Real Madrid?

Comparta este artículo

Oviedo, España.- Para la jornada 2 de la presente temporada de LaLiga EA Sports, el Estadio Carlos Tartiere se va engalanar con la presencia del Real Madrid durante su partido frente al Real Oviedo, equipo recién ascendido y que se enfrentará a su primera gran prueba de la campaña 2025-26 en busca de la permanencia. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan imponer condiciones desde el inicio para no separarse del FC Barcelona, actual campeón del futbol español.

Recientemente, la directiva oviedista acaba de anunciar dos fichajes de renombre: el mediocampista belga, Leander Dendoncker, y el defensor marfileño, Eric Bailly. En su regreso a la primera división, los pupilos de Veljko Paunovic cayeron 2-0 ante Villarreal CF en su visita al Estadio de la Cerámica. A pesar de la complejidad del encuentro contra el conjunto merengue, los Carbayones deben salir en busca de un resultado positivo y alejarse de los puestos de descenso.

Por su parte, los madrileños disputaron un compromiso complicado ante el CA Osasuna, escuadra que le puso las cosas complicadas al gigante europeo. Con una anotación solitaria de Kylian Mbappé por la vía penal, el club de La Casa Blanca se llevó la victoria 1-0. En dicho juego, el juvenil argentino y más reciente fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, debutó entrando de cambio al minuto 67 en reemplazo de Brahim Díaz.

Si eres aficionado de uno de estos equipos y quieres disfrutar de LaLiga de España, pero vives en México, aquí te diremos todo lo que necesitas saber para disfrutar y ver en vivo la jornada 2.

Posibles alineaciones Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo: Aarón Escandell, Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane, Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Ilyas Chaira, Luka Ilic y Salomón Rondón.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Dónde en México el Real Oviedo vs Real Madrid de la jornada 2 de LaLiga

Día: Domingo 24 de agosto de 2025

Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Carlos Tartiere

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui