LAMP: Los Yaquis de Ciudad Obregón anuncian a su tercer pelotero extranjero

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue el pasado martes 19 de agosto cuando los Yaquis de Obregón anunciaron la lista de invitados para la pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero este jueves 21 de agosto, la directiva emplumada dio a conocer otra noticia, que generó una gran expectativa en el aficionado.

Se trata de la confirmación del tercer refuerzo extranjero para la temporada entrante. El seleccionado es el outfielder panameño Allen Córdoba, quien volverá a portar los colores del aguerrido equipo del municipio de Cajeme. Cabe destacar que esta será la cuarta temporada en la que el patrullero vista la piel de los Yaquis, consolidándose como uno de los extranjeros con mayor seguimiento y continuidad dentro de la organización en los últimos años.

El canalero llegará encendido, ya que este verano terminó la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol defendiendo los colores de los Diablos Rojos del México, promediando un porcentaje de bateo de .352 y consiguiendo la corona de bases por bola con 48. Además, anotó 56 carreras, produjo 39 rayitas y pegó seis cuadrangulares, convirtiéndose en un referente a la ofensiva.

A su vez, el año pasado con la Tribu fue de los más destacados a nivel individual, ya que promedió .292, con tres jonrones, 27 anotadas y 19 carreras producidas, en 65 compromisos que tuvo en el rol regular del beisbol invernal. Con este movimiento, el conjunto de Sonora busca fortalecer su plantel en un rol estratégico que aporte velocidad, contacto y sobre todo experiencia.

El patrullero exligamayorista se integra a los cubanos Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez como los refuerzos foráneos confirmados hasta el momento por la Tribu Obregonense, a tan solo semanas para que comience un episodio más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Otros movimientos

El conjunto de Tucson, que ocupará el lugar de los Mayos en la LAMP, anunció que el lanzador zurdo Thomas Dorminy ha sido firmado para la campaña 2025-2026. El zurdo estadounidense fue tomado por San Diego Padres en el draft amateur de junio en 2014.

Además, ya es un 'viejo conocido' en la pelota invernal, debido a que portó los escudos de Algodoneros de Guasave en la campaña 2020-2021 y de Venados de Mazatlán hace un par de temporadas, por lo que ahora con Arizona, intentará tener su mejor presentación.

Fuente: Tribuna del Yaqui