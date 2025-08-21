Panamericanos Jr. de Asunción 2025: México suma 15 medallas HOY jueves 21 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un par de días de que finalicen las actividades de los II Juegos Panamericanos Jr. de Asunción, Paraguay, la delegación mexicana se mantiene firme dentro del Top 5 del medallero de la justa continental. Este jueves 21 de agosto, los atletas tricolores sumaron 15 medallas para rebasar las cien preseas, de las cuales tres fueron de oro, cinco de plata y siete de bronce, lo que le permite a la delegación norteamericana afianzarse como una de las potencias de América.

Dafne y Sabrina volvieron a subir al podio

La jornada la encabezó el atletismo, con Dafne Pooleth Juárez subiendo de nueva cuenta a lo más alto del podio, ahora en la prueba de los 5,000 metros, donde cruzó la meta con un tiempo 15:51.27, el cual también es récord panamericano junior.

En esta misma prueba, también Sabrina Salcedo repitió en el podio, al finalizar en tercer lugar con un crono de 16:09.11, detrás de la canadiense Yadin Keeler (15:56.77). Fue su segunda medalla dorada en estos Juegos para Dafne, después de que ganara los 1,500 metros un día antes, seguida de Sabrina, con plata.

Monsalve también brilló en la jornada del jueves

Previamente, la jornada dorada la inició Diego Monsalve, quien se llevó el primer lugar en la prueba de wakeboard varonil del esquí acuático, con un acumulado de 85.67. Con este resultado, el mexiquense consiguió también su clasificación a Juegos Panamericanos Lima 2027.

También en el wakeboard, pero femenino, la capitalina Fernanda Larios suma otra medalla de plata para México, con una puntuación de 71.67. Previamente, la canoísta bajacaliforniana Nicol Guzmán también subió al podio al conseguir la medalla de plata en la final del canotaje de velocidad en 500 metros, luego de cronometrar 2:14.49 minutos, en la segunda jornada de esta disciplina.

El señor de los anillos

Lorenzo Zaragoza se sumó a la jornada dorada de la delegación mexicana, tras subirse a lo más alto del podio en la prueba de anillos de la Gimnasia Artística, con una rutina que le dio 12.600 puntos y dejó en el camino al puertorriqueño Jensuel Rodríguez con 12.556; mientras que el bronce fue para Nixon Miles de Estados Unidos con un puntaje de 12.033.

Zaragoza prueba el sabor de la victoria

De igual manera, la lucha olímpica en su rama femenil arrojó medallas, destacando Daniela Rojas con la plata en los 57 kilos; Edna Jiménez con bronce en 76 kilos; Debanhi Tapia, bronce en 68 kilos, y Sofía Palacios también con bronce en 50 kilos.

Fuente: Tribuna del Yaqui