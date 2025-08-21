Se espera una gran fiesta en la cuarta edición del torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Cada vez falta menos para que se ponga en marcha uno de los torneos del 'Rey de los Deportes', más esperados en el estado, como lo es la cuarta edición del Internacional Joyas del Mar de Cortez, que se desarrollará en Guaymas, Sonora.

Cristóbal Vargas Rodríguez, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol en el Estado de Sonora, dio a conocer que este tipo de eventos, realizados por Alfredo Baca Alcántar, le dan gran impulso y promoción a los deportes, por lo que aplaudió el trabajo que se está realizando en el Puerto.

El esperado evento se llevará a cabo en esta ciudad del 29 al 31 de agosto con la participación de 18 escuadras provenientes de Estados Unidos, la península de Baja California, Sonora y el estado vecino de Sinaloa. Vargas manifestó que la Asociación estará presente en esta gran fiesta beisbolera; además se reveló que en la ceremonia inaugural le entregarán un reconocimiento a José Antonio 'Pepe' Elguezabal Barraza, un personaje muy reconocido en la región.

18 equipos en acción

"La Asociación Estatal de Beisbol en el Estado de Sonora necesita muchos Alfredo Baca para que se organicen torneos de esta magnitud", declaró para los medios Cristóbal Vargas al invitar a los aficionados para que acudan a los juegos del Torneo Internacional de Beisbol Joyas del Mar de Cortez y vean en acción a jugadores como: Matías Carrillo, Luis Arredondo, Francisco 'Pancho Ponches' Campo, Luis Ignacio 'Chicote' Ayala, Rosario Rodríguez, entre otros.

El presidente igualmente declaró que estos eventos mueven mucho, pero "sobre todo reencontrar a todas esas figuras y qué bueno que jugando beisbol nos volvamos a juntar todos esos elementos". También se espera que, una vez que se cante "playball" el evento sirva como una atracción turística para Guaymas.

El 'Chicote' Ayala estará en el evento

Hasta el momento los equipos confirmados son: La Paz, Legendarios de Mexicali, California Premier de Tijuana, Gatos de Los Mochis, Culiacán-Mazatlán, Club Veteranos de Mochicahui, Ostioneros de Los Ángeles, Yaquis de Phoenix y Cañeros de Tucson.

Además de Cactus de Hermosillo, Margaros de San Luis Río Colorado, Veteranos de Empalme, Lecheros de Esperanza, Yoris y Café Café de Obregón, Veteranos de Nogales, Delfines de Guaymas y Autoeléctrica Valencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui