Soderstrom extiende su racha de juegos con hits y los Athletics barren a los Twins

Minneápolis, Estados Unidos.- Tyler Soderstrom extendió su racha de hits a 19 juegos consecutivos con una jornada de 4-4, y los Athletics derrotaron el jueves por 8-3 a los Minnesota Twins para completar una limpia de tres juegos.

Lawrence Butler tuvo un doble de tres carreras, Brent Rooker agregó un doble productor y Nick Kurtz conectó su jonrón número 26 de la temporada para encabezar una ofensiva de 12 imparables de los jóvenes Athletics, que han ganado ocho de sus últimos 11 juegos que han disputado y tienen marca de 18-13 desde el receso del Juego de Estrellas.

Soderstrom, quien también recibió pasaporte gratis para llegar a la base las cinco veces que bateó, registró el primer juego de cuatro hits de su carrera. Está bateando .370 con ocho dobles, cuatro jonrones y 14 carreras impulsadas en 73 turnos al bate durante su racha de bateo, que es la carrera activa más larga en las mayores.

El lanzador novato de los Athletics, Jack Perkins (3-2), ganó su tercera apertura consecutiva, permitiendo dos carreras en cinco entradas, y Osvaldo Bido obtuvo un salvamento (1) de tres entradas para completar la primera barrida a los Twins desde que Milwaukee ganó los tres juegos en Target Field del 20 al 22 de junio.

El abridor provisional de los Twins, José Ureña (0-1), cargó con la derrota al permitir seis carreras en cinco entradas. Tres lanzadores más completaron el encuentro. Royce Lewis tuvo un doble productor entre los cinco hits que conectaron los Twins.

Kurtz, la cuarta selección general en el draft de 2024, que es el gran favorito para el Premio al Novato del Año de la Liga Americana, envió un sinker en cuenta de 1-0 del relevista Michael Tonkin a unos 425 pies detrás del jardín central en la sexta entrada.

Ureña cometió el 14to error de lanzamiento de un lanzador de los Twins esta temporada. Esa es la segunda mayor cantidad en las mayores detrás de Colorado (22), según Sportradar.

