Sonorense es pieza importante en el bicampeonato de México en futbol bandera de los World Games

Comparta este artículo

Chengdu, China.- Fue el pasado fin de semana cuando un deporte como el futbol bandera femenil hizo historia en el país, ya que el conjunto tricolor, en calidad de invicto (6-0), se quedó con el bicampeonato en los World Games 2025, efectuados en Chengdu, China.

Aunque cada una de las integrantes del equipo son piezas importantes en el resultado, el nombre de una sonorense se empieza a robar los reflectores; se trata de la receptora Ana Consuelo Aguayo, quien fue una de las jugadoras con más disponibilidad en el evento.

El cuadro mexicano de 'tochito', como igualmente se le conoce a este deporte, conquistó el cetro tras derrotar en la final a Estados Unidos por cerrado marcador de 26-21, para mantenerse como las reinas en los Juegos Mundiales, ya que repitieron el cetro que consiguieron el 2022 en Birmingham, Alabama.

El equipo mexicano portando la bandera

En el evento de la coronación mundial de la selección mexicana, la sonorense Aguayo Elías colaboró con cinco touchdowns en los seis encuentros, convirtiéndose en la tercera mejor jugadora ofensiva del equipo, solo detrás de Silvia Contreras y Mónica Rangel, quienes atraparon ocho pases cada una.

Además, la atleta del estado agregó este triunfo dorado a su palmarés internacional, que incluye preseas argentas en el Campeonato Mundial Finlandia 2024 y en la Copa América de dicha especialidad.

Cabe destacar que en la fase de grupos el conjunto azteca ganó sus tres encuentros para terminar como número uno de sector, luego de imponerse ante Japón (41-24), Italia (46-7) y Gran Bretaña (34-13). La receptora sonorense logró un touchdown en cada uno de esos choques.

Ya en la ronda eliminatoria directa, en los cuartos de final, México superó 40-0 al conjunto local de China; posteriormente, en semifinales, con dos anotaciones de Ana Consuelo Aguayo, superaron 25-13 a Canadá, para volver a pelear por el oro, donde dominaron 26-21 a Estados Unidos, aunque en ese duelo la sonorense no llegó a la zona prometida; en los anteriores ya había realizado un gran trabajo.

Ana Consuelo Aguayo, celebrando

El histórico segundo campeonato mundial al hilo de la selección mexicana femenil la coloca como un fuerte contendiente para buscar el podio en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, ya que en esa edición el futbol americano flag estará como deporte oficial. La siguiente parada del conjunto tricolor será el Campeonato Continental, a desarrollarse del 12 al 15 de septiembre, en Panamá.

Aguayo Elías arribó la noche del miércoles a Hermosillo, Sonora, donde familiares y amigos estuvieron presentes para recibirla en el Aeropuerto Internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui