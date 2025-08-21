Walker vs Mingyang EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora VER desde México UFC Shanghai?

Comparta este artículo

Shanghai, China.- La acción de la MMA se traslada hacia el continente asiático con UFC Shanghai, evento que nos tiene como plato fuerte el combate entre Johnny Walker vs. Zhang Mingyang. Para el local es una buena oportunidad para subir en el ranking de peso semipesado y para ello tendrá todo el incesante apoyo por parte de sus compatriotas. Por su parte, el brasileño buscará refrendar su posición ante un rival que hasta el momento marca invicto en la promotora.

En el enfrentamiento coestelar, el excampeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, enfrentará al mexicoamericano Brian Ortega, quien perdió su última pelea frente a Diego Lopes en septiembre de 2024. Para Sterling es un encuentro que marcará su rumbo en la categoría de peso pluma, en la que es el noveno rankeado, ya que una victoria le podría allanar el camino para ir en busca del cinturón que por el momento ostenta el australiano Alexander Volkanovski.

La cartelera estelar también contará con presencia latinoamericana y caribeña en la figura del peruano Kevin Borjas y del dominicano Waldo Cortés-Acosta. 'El Gallo Negro', quien consiguió su primera victoria en la compañía ante Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez, peleará contra el local Su Mudaerji en la división de peso mosca. Por su parte, 'Salsa Boy' hará lo propio en la categoría de peso pesado contra el ruso Serguéi Pavlóvich, en lo que será su tercer combate del año.

Si eres aficionado de la UFC y vives en México, te vamos a decir todo lo que necesitas saber para ver en vivo UFC Shanghai este fin de semana.

Cartelera principal del UFC Shanghai

Johnny Walker vs Zhang Mingyang (peso semipesado)

Brian Ortega vs Aljamain Sterling (peso pluma)

Sergei Pavlovich vs Waldo Cortes Acosta (peso pesado)

Sumudaerji vs Kevin Borjas: (peso mosca)

Taiyilake Nueraji vs Kieffer Brosbie (peso welter)

Cartlera preliminar del UFC Shanghai

Maheshate vs Gauge Young (peso ligero)

Lone'er Kavanagh vs Charles Johnson (peso mosca)

Rongzhu vs Austin Hubbard: (peso ligero)

Michel Pereira vs Kyle Daukaus (peso medio)

Yizha vs Westin Wilson: (peso pluma)

Xiao Long vs Suyong You (peso gallo)

Uran Satybaldiev vs Diyar Nurgozhay (peso semipesado)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver desde México UFC Shanghai: Walker vs Mingyang?

Sede: Shanghai Indoor Stadium

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora.

Preliminares: 01:00 AM (tiempo del centro de México)

Cartelera principal: 04:00 AM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui