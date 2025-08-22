AC Milan vs Cremonense: Dónde ver el debut de 'Santi' Giménez en la Serie A 2025 EN VIVO

Comparta este artículo

Milán, Italia.- Una nueva temporada comenzará en el futbol profesional italiano y uno de los nombres a seguir en la Serie A es el del mexicano Santiago Giménez; 'Santi' buscará aportar para que el AC Milan vuelva a obtener el título de la liga italiana y arrancarán en casa, ante la afición 'Rossoneri', en contra del Cremonense.

El AC Milan viene de una campaña decepcionante dentro de la Serie A, pues terminaron el torneo en la posición nueve de la tabla de posiciones, por fuera de los puestos para acceder a la clasificación europea; en 38 partidos que jugaron, solamente pudieron ganar 18 compromisos; además, acumularon nueve empates y 11 derrotas, con un total de 63 puntos conseguidos. A pesar de conseguir los títulos de la Supercopa de Italia y el subcampeonato de la Copa de Italia, el entrenador portugués, Sergio Conceicao, terminó fuera de la escuadra.

El actual campeón de la Serie A es el Napoli y consiguió el título en las últimas jornadas, pues concluyó el certamen con 24 victorias, 10 empates y cuatro derrotas, con un total de 82 puntos, en contra de las 81 unidades del segundo lugar, Inter de Milán, el cual alcanzó el mismo número de victorias, solo que un empate menos, lo cual le bastó para que el Napoli alzara el cetro ese año.

El club más laureado de la Serie A es la Juventus, pues ha ganado la liga en 36 ocasiones, además de 20 subcampeonatos; el segundo equipo más ganador es el Inter de Milán, el cual cuenta con 20 campeonatos, solo uno por delante de su más grande rival, el AC Milan. Por eso la prioridad para 'Chaquito' y compañía es lograr su trofeo número 20 y empatar de nueva cuenta al Inter.

Dónde ver el AC Milan vs Cremonense de la jornada 1 en la Serie A

Estadio: Estadio San Siro, Milán, Italia

Fecha: Sábado, 23 de agosto

Horario: 12:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN 4/Disney+

El nuevo técnico de los 'Rossoneri' será Massimiliano Allegri y, al inicio, se pensaba que Giménez quedaría descartado, ya que no se acoplaba a su estilo de juego, pero el mismo entrenador ya confirmó que 'Santi' está considerado dentro del cuadro titular para toda la temporada.

