Agencia Libre MLB 2025: Los peloteros a seguir para el próximo 'beisbol de estufa'

Ciudad de México.- Con el fin de la temporada regular de MLB, se acerca la próxima Serie Mundial, pero también se acerca la temporada de Agencia Libre y, como todos los años, el beisbol de estufa podrá tener movimientos que cimbren los cimientos de Grandes Ligas, ya que jugadores de renombre acaban sus contratos al caer el último out de la campaña.

En los últimos dos años de Agencia Libre, se concretaron los contratos más históricos y significativos dentro de la MLB; en diciembre del 2023, se anunció la firma por parte de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers, el que en su día fue el acuerdo más lucrativo en Grandes Ligas. El japonés cerró su firma con el equipo californiano en un acuerdo para la historia, pues firmó por 10 años y 700 millones de dólares.

Tan solo un año después, Juan Soto firmó un contrato mayor al de Ohtani; el dominicano cerró un acuerdo con los New York Mets por 765 millones de dólares y 15 años, lo que lo mantendrá ligado al club, al menos, hasta 2039.

Este año no será la excepción y, aunque no haya piezas que puedan romper, por tercer año consecutivo, la cifra más alta para un contrato de la gran carpa, hay varios 'peces gordos', los cuales recibirán varias ofertas sobre la mesa.

Kyle Schwarber está por completar su contrato firmado con los Philadelphia Phillies, el cual cerró a inicios del 2022, por cuatro años y 79 millones de dólares; a pesar de que tiene 33 años, Schwarber está pasando la mejor temporada de su MLB y está en camino a ser el MVP de la Liga Nacional, por lo que, sin duda, es el jugador más atractivo dentro del beisbol de estufa.

Kyle Tucker firmó un contrato por un año y 16.5 millones de dólares con los Chicago Cubs y evitó ir al arbitraje; tras finalizar la temporada 2025 de MLB, el nacido en Tampa, Estados Unidos, ingresará a la Agencia Libre y la proyección indica que a sus 28 años, pudiera cerrar un acuerdo de 400 millones de dólares.

El lanzador más codiciado para fin de año será el abridor dominicano, Framber Valdez ; aunque su hándicap es la edad, el de Palenque, República Dominicana, ha demostrado que aún tiene buena pelota por ofrecer, por lo que podría ser atractivo para los equipos que necesiten calidad a corto plazo .

Bo Bichette se supo reponer de un 2024 para el olvido y volvió a ser el mismo de sus campañas iniciales en MLB; con pocos paradores en corto dentro de la Agencia Libre, Bichette tiene rienda suelta para ser una de las piezas más codiciadas y cerrar un contrato multianual.

