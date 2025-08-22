Bieber poncha a 9 en 6 entradas en su regreso; los Azulejos vencieron 5-2 a los Marlins

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La ausencia de 16 meses de los montículos no oxidó el brazo de Shane Bieber, quien ponchó a nueve rivales en seis entradas de una carrera en su debut con Toronto y los Blue Jays vencieron el viernes 5-2 a los Miami Marlins.

Bieber (1-0), quien subió a la lomita por primera vez en 478 días, permitió únicamente dos hits y golpeó a un bateador en su aparición de 87 lanzamientos. Llegó a retirar a 12 bateadores seguidos después de permitir el jonrón de Javier Sanoja en la segunda entrada.

Bieber lució como en los viejos tiempos

Fue su primera apertura desde el 2 de abril de 2024, cuando el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana 2020 experimentó molestias en el codo y posteriormente se sometió a una cirugía Tommy John.

Los Blue Jays lo adquirieron de los Cleveland Guardians el 31 de julio. Bieber tuvo cuatro salidas de rehabilitación con los Guardians antes del cambio y tres desde que se unió a Toronto. Brendon Little sacó los últimos dos outs después del jonrón de Acosta y Jeff Hoffman lanzó el noveno para su salvamento 28.

Daulton Varsho encabezó el ataque de los Blue Jays, líderes del Este de la Liga Americana, con un jonrón, un doble y remolcó tres carreras, mientras que Ty France tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

Varsho encabezó al ataque de los canadienses

Varsho disparó un doble productor y anotó con un sencillo de dos carreras de Frances ante el abridor de los Marlins, Ryan Gusto (7-6), para poner a Toronto adelante 3-0 en el primer episodio. Los visitantes Blue Jays aumentaron su ventaja a 5-1 con un jonrón de dos carreras de Varsho en el sexto. El batazo de 423 pies de Varsho aterrizó en los asientos del jardín central derecho. Miami se acercó 5-2 con un jonrón solitario de Máximo Acosta contra el relevista Yariel Rodríguez en el octavo. Gusto permitió cinco carreras y siete hits en su debut en casa para los Marlins, que adquirieron al derecho de Houston el 31 de julio.

Momento clave

El receptor mexicano Alejandro Kirk conectó un sencillo con dos outs que extendió el sexto inning antes del jonrón de Varsho, que aumentó la ventaja a 5-1 para los Blue Jays.

Fuente: Tribuna del Yaqui