Caborca, cuna de grandes deportistas: Conoce que atletas la están rompiendo a nivel internacional

Caborca, Sonora.- Una ciudad de Sonora empieza a destacar en el deporte a niveles internacionales y no se trata de Hermosillo y Cajeme, municipios que históricamente han dado de que hablar, sino de Caborca, región que este 2025 ha tenido atletas que han logrado ganar torneos importantes.

En lo que fue un proceso que llevó muchos años de trabajo, tan solo en los últimos meses deportistas caborquenses han destacado en disciplinas como atletismo, básquetbol y sóftbol, dejando excelentes resultados que demuestran el gran nivel de la heroica ciudad y que actualmente es semillero de campeones.

Ante ese gran presente, el director del Instituto Municipal del Deporte, Román Garibay dio a conocer en conferencia de prensa que estos resultados se deben al trabajo conjunto de familias y entrenadores, así como el impulso que ha brindado el alcalde Abraham 'El Cubano' Mier, lo que ha permitido que los jóvenes alcancen su máximo potencial con áreas deportivas de calidad y participen en eventos estatales, nacionales e internacionales.

Atletas destacan en diferentes disciplinas

Una evidencia de ello, es el éxito en los Juegos Nacionales Conade 2025, donde los caborquenses brillaron en el medallero. En la disciplina de softbol, obteniendo medallas de oro y plata, mientras que en el ámbito del atletismo, los atletas hicieron historia al lograr diez medallas.

A su vez, los caborquenses Alhanna Jiménez Palacios, Cecilia Montserrat Fonseca Soriano, José Ángel Mayoral Herrera y Salvador Preciado Silva tuvieron la oportunidad de representar a México en el Festival Internacional de América 2025, dentro del programa Mi Sueño Olímpico de la Ademeba, realizado en Bogotá, Colombia.

En este torneo, la Selección Mexicana Femenil se coronó campeona, donde destacaron nombres como los de Alhanna Jiménez y Montserrat Fonseca. Además, José Ángel Mayoral Herrera y Salvador Preciado Silva, se quedaron con el tercer lugar.

Jovencitos reprentan a México

Mientras que otro importante resultado, fue gracias a los pequeños Emiliano Islas Ayón y Sebastián Piña Sanaba, integrantes de la Selección Mexicana Sub-10, ya que se quedaron con la medalla de plata tras vencer a selecciones de renombre como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú en el torneo Minibasket de las Américas, que se celebró hace algunas semanas.

Con estos logros, cada medalla obtenida por los deportistas representa una historia de superación, esfuerzo y orgullo para la región, que actualmente está dando de que hablar en planos internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui