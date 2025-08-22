Con joya de Bello, los Red Sox le repiten la dosis en la serie a los Yankees

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Brayan Bello lanzó siete entradas de únicamente tres imparables, Connor Wong remolcó la única carrera del encuentro y los Boston Red Sox derrotaron por segunda jornada consecutiva a sus acérrimos enemigos, los New York Yankees, por 1-0 el viernes.

Con este resultado, Boston se colocó medio juego por delante de los Yankees por el primer comodín de la Liga Americana y mejoró a 7-1 contra Nueva York este año después de perder el primer encuentro el 6 de junio.

Yankees perdieron su segundo partido consecutivo, ambos ante Boston, luego de tener una racha de cinco victorias consecutivas, y cayeron a cinco y medio juegos detrás del líder Toronto en el Este de la Liga Americana. Nueva York fue blanqueado por novena vez esta temporada.

Bello maniató a la poderosa artillería de los Yankees

Bello (10-6), quien enfrentó a un total de 23 bateadores, permitió sencillos a Ben Rice, Trent Grisham y Austin Wells y permitió cuatro corredores en su tercera apertura sin anotaciones esta temporada y la segunda contra los Yankees.

Después de permitir el hit de Grisham, el derecho hizo que Rice conectara un rodado para una doble matanza para terminar el tercero. Wells fue doblado en primera en el sexto con una línea de Grisham. En total, realizó un total de 92 lanzamientos, 61 de ellos para strikes; ponchó a cinco y regaló una base por bolas.

Garrett Whitlock lanzó una octava entrada con dos ponches incluidos y Aroldis Chapman retiró en orden la novena entrada para su salvamento 24 de la campaña.

Chapman se apuntó el salvamento

Los Red Sox anotaron su única carrera en la séptima entrada, donde Nathaniel Lowe conectó un doblete al jardín derecho y Connor Wong lo envió a la registradora con otro imparable de dos estaciones.

Max fried inició el encuentro por los neoyorquinos y se fue sin decisión después de seis entradas completas, para cuatro imparables y siete ponches, además de tres bases por bolas. Mark Leiter Jr. (5-7) fue el derrotado, después de recibir par de imparables con una carrera en un capítulo completo.

Fuente: Tribuna del Yaqui