Danitza 'La Cobrita' Martínez tendrá una prueba de fuego ante la contendiente Mirna Sánchez

Ciudad Obregón, Sonora.- La pelea más importante de su todavía corta carrera ha llegado para la sonorense Danitza Martínez, pues pondrá en riesgo su marca perfecta ante la clasificada mundial Mirna Sánchez (8-2), el próximo seis de septiembre en Ciudad Obregón.

'La Cobrita', como es conocida, llega a la contienda como una de las pugilistas con mayor proyección en la actualidad, ya que ostenta un récord invicto de cinco victorias y cero derrotas, con tres nocauts, y para el portal Boxrec, es la mexicana mayor clasificada en la división gallo.

Por su parte, su rival, 'La Diablita' Sánchez (8-2), ha enfrentado a dos campeonas mundiales en su trayectoria y viene de caer en marzo pasado, en una auténtica guerra frente a Lourdes 'Lulu' Juárez, por el centro minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Póster oficial de la pelea

Oportunidad de oro

Dicho compromiso representa una gran oportunidad para la nacida en Agua Prieta de salir con la mano en alto en Cajeme, municipio que se ha convertido en su segunda casa, pues radica en Obregón desde hace poco más de cinco años y fue en dicha tierra donde hizo su debut como profesional.

Cabe destacar que en amateur la sonorense tuvo un paso triunfador, conquistando torneos estatales, nacionales e internacionales. Ahora, en su debut como profesional, no ha defraudado y sigue en ascenso, mostrando grandes condiciones arriba del ring.

La pelea estelar de la noche estará encabezada por el invicto mochitense Rosario Sánchez (20-0), quien se enfrentará al panameño exretador del título mundial Jaime Arboleda (20-4), en una pelea que pinta para terminarse por la vía rápida, debido al estilo de ambos guerreros.

Por otra parte, boxeadores de la región como: Marco Cota, Alejandro Cota, Pedro Peñuñuri y Alex Fuentes también están presupuestados para subir al ring y hacer vibrar el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, escenario que volverá a tener actividad deportiva.

Dicha cartelera será televisada por TUDN, donde se espera la presencia de Carlos Aguilar, Mariana Juárez, Marco Antonio Barreras, entre otras figuras que encabezan Boxeo Televisa.

Fuente: Tribuna del Yaqui