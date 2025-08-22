Donald Trump y Gianni Infantino anuncian la sede oficial para el sorteo del Mundial 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Donald Trump, en compañía de Gianni Infantino, comunicó la sede oficial, así como la fecha en la cual será el sorteo de cara al Mundial 2026; desde la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos y el de la FIFA confirmaron que Washington, Estados Unidos, será la ciudad elegida para que albergue el primer evento oficial de la Copa del Mundo.

Apenas a finales de julio habían circulado rumores, de una fuente cercana a los altos directivos de la Federación Internacional de Futbol Asociación, de que la ciudad elegida para ser la sede del sorteo habría sido Las Vegas, Estados Unidos, como parte de una estrategia para facilitar la llegada de todas las delegaciones asistentes, ya que la capital del estado de Nevada cuenta con uno de los aeropuertos con más vuelos recibidos en todo el territorio estadounidense.

De igual manera, se había asegurado que The Sphere sería el inmueble en el cual se realizaría el sorteamiento para separar los grupos del Mundial, ya que el recinto es uno de los más avanzados en todo el mundo. Es por eso que el anuncio de hoy, por parte del alto mando de la FIFA y el presidente de los Estados Unidos, toma por sorpresa al mundo deportivo; la ciudad confirmada para albergar el evento es Washington, Estados Unidos.

El Kennedy Center es el edificio elegido para ser la sede del sorteo para la Copa del Mundo; abrió sus puertas en 1971, como un homenaje al expresidente estadounidense John F. Kennedy. En este importante inmueble, se han tenido importantes obras de teatro, así como las exposiciones artísticas de grandes cantantes de ópera, y se encuentra sobre las aguas del Río Potomac; el 5 de diciembre del 2025, recibirá a los representantes de 48 países en el inicio del camino a la gloria.

El kennedy Center albergará el sorteo para el Mundial 2026

En el sorteo se determinarán los equipos que conforman cada grupo para la fase inicial del torneo; en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, se sorteará el futuro de las 48 selecciones participantes, conformando así la Copa del Mundo más grande jamás realizada. El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca y la gran final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fuente: Tribuna del Yaqui