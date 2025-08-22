El Rebaño Sagrado le roba el empate a Xolos en el último suspiro del partido

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- No cabe duda de que el Rebaño Sagrado se encuentra en crisis, pues de hasta el momento los cinco partidos que ha tenido en el Apertura 2025, solamente ha podido ganar un duelo, este viernes 22 de agosto, la sequía aumento, si bien no perdió, sí logró empatar ante Xolos.

Estos resultados han puesto en duda la permanencia de Gabriel Milito como técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Además de la nula actividad en liga, también en la Leagues Cup, el conjunto tapatío no dio una, quedando eliminado en la primera ronda.

En el encuentro de la jornada 6 en el Estadio Caliente, el Rebaño tuvo un primer tiempo para el olvido, y más cuando tan solo al minuto cinco, la joya de la corona del futbol mexicano, Gilberto Mora sacudió las redes, reafirmando con esto el gran momento que vive como profesional.

Para el segundo tiempo, la crisis del Guadalajara sería todavía más notoria, cuando Frank Boya hizo el 2-0, para así hacer vibrar a toda la afición. Al 64 el mismo Mora volvería a dar de que hablar, haciendo el 3-0, en lo que parecía ser una pesadilla para las Chivas.

Con el orgullo herido, al 74 vendría la primera repuesta de los visitantes, a través del jovencito Armando González, que vuelve a demostrar porque es el centro delantero del club, dejando en la banca a Javier Hernández y Alán Pulido.

Al 84 los rojiblancos despertarían con un golazo desde fuera del área del exjugador de Xolos, Efraín Álvarez. Dicha anotación revertería las cosas, con un conjunto tapatío en plan grande y Tijuana pidiendo la hora. El momento de locura llegó justamente en el último suspiro del partido, cuando Roberto Alvarado haría el tercero y con esto rescatar el empate.

Con este resultado, las Chivas llegan a cuatro unidades, todavía muy lejos de los primeros ocho lugares de la tabla general. Mientras que los del 'Loco' Abreu llegaron a nueve unidades, estando todavía en puestos de Liguilla. Para la Fecha 7 del Apertura, el Rebaño recibe a Cruz Azul en el Estadio Akron, juego a disputarse el 30 de agosto. Por su parte, los Xolos reciben a Necaxa.

