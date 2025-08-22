Gran jornada en los Panamericanos Junior: Natación artística da dos medallas de oro para México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los atletas de deportes acuáticos mexicanos siguen teniendo un gran año, pues en esta ocasión, hicieron sonar el Himno Nacional de nueva cuenta en las competencias internacionales; la disciplina de natación artística en los Juegos Panamericanos Junior volvió a rendir frutos, pues lograron dos medallas de oro en una misma jornada.

La primera presea dorada de la jornada llegó en la categoría dueto rutina libre, con una ejecución ejemplar de su rutina; Camila Argumedo y Daniela Ávila lucieron enormidades dentro de la alberca acuática, logrando una puntación de 240.3692, lo cual les bastó para vencer a sus rivales.

Las representantes de Estados Unidos, Anamaría Camero y Hyeonseo Ryou, se quedaron con el segundo escalón del podio, al haber conseguido 234.8670 puntos, una diferencia de poco más de cinco unidades en contra de las mexicanas, y el podio lo cerraron las clavadistas canadienses, Olena Verbinska y Charlie Breault, las cuales lograron calificación de 234.3188, quedando las tres duplas medallistas en menos de seis puntos, demostrando la ardua competencia en la categoría.

La segunda presea cayó a manos de Nayeli Mondragón y Diego Villalobos, el cual destacó en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 de Singapur, donde ganó la medalla de bronce; en esta ocasión, la pareja no se conformó con cualquier escalón del podio y salieron con una sola determinación. El dúo mexicano terminó con la presea de oro, al conseguir una puntuación de 313.1167, superando por más de 50 unidades al segundo lugar, los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos, los cuales consiguieron 254.8896 puntos, y el podio lo cerraron los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo Da Silva.

Para la Delegación Mexicana está siendo una de las competencias internacionales más fructíferas, pues han ganado más de 100 medallas en los 14 días que han transcurrido de competencias; se encuentran en cuarto lugar del medallero, solo por detrás de Brasil, Estados Unidos y Colombia; los atletas aztecas han logrado 125 medallas en total, con 27 preseas de oro, 44 medallas de plata y 54 medallas de bronce.

Medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui