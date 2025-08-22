Hernan Cristante asumirá el mando del Puebla tras un arranque desastroso en el Apertura 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Club Puebla anunció a su nuevo técnico, tras el despido de Pablo Guede, después del mal arranque de la escuadra; el argentino, Hernán Cristante, es el nuevo director técnico del equipo y se enfrentará a un gran reto, pues su deber principal es sacar a 'La Franja' de los últimos lugares en la tabla de posiciones.

Guede renunció tras dirigir al equipo por solo cinco jornadas, en las cuales acumuló solo una victoria por cuatro derrotas; además, la defensiva del Puebla es la peor del torneo, pues en los cinco compromisos dentro del Apertura 2025 recibió 14 goles, por solo cuatro anotados, dejando una diferencia de goles de -10. En la Leagues Cup no tuvieron un mal paso, ya que lograron clasificarse a los cuartos de final, al haber concluido la fase de grupos en cuarta posición.

Hernán Cristante fue presentado de manera oficial a través de un comunicado en las redes sociales del equipo; junto con él, llegan Joaquín Velázquez como auxiliar técnico y Osvaldo Scansetti como preparador físico, ambos con amplia experiencia dentro del futbol profesional mexicano.

A pesar de ser anunciado de manera oficial, Cristante tomará las riendas del equipo hasta el encuentro de la jornada 7, cuando el Puebla reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc; aun así, estará en la banca como parte de los auxiliares. Martín Bravo asumió el cargo de técnico interino ante la salida del entrenador español y él dirigió al Puebla en los cuartos de final de la Leagues Cup, partido del que salieron derrotados, en contra de Seattle Sounders.

Como entrenador, Hernán Cristante debutó en el 2016 con los Coras de Nayarit y su mejor época la vivió con los Diablos del Toluca en el 2018, ya que logró el subcampeonato de la Liga MX y el de la Copa MX en el mismo ciclo. También dirigió al Querétaro y al Atlas, logrando la clasificación a la Liguilla en varias ocasiones.

Como jugador, fue un arquero histórico para los Diablos del Toluca, ya que defendiendo sus colores ganó seis títulos de liga, además de una Copa de Campeones de la Concacaf y posee un récord de 722 minutos consecutivos en la Liga MX sin recibir gol. Además, vistió los colores de la Selección de Argentina durante la Copa América de 1995.

Fuente: Tribuna del Yaqui