Karateka cajemense Ana Carolina Herrera gana oro en los Panamericanos Jr.

Ciudad Obregón, Sonora.- Una histórica jornada para el deporte mexicano y sonorense se vivió este viernes 22 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Paraguay, con la obtención de la medalla de oro por parte de la cajemense Ana Carolina Herrera Ayala en la disciplina de karate do.

La cajemense subió a lo más alto del podio en la modalidad de combate de la categoría de menos de 61 kilogramos de la justa continental, luego de imponerse a la brasileña Maria Simarro, por 6-1 en combate que se realizó en el Polideportivo Deportes Urbanos de la capital paraguaya.

A pesar de sufrir un tropiezo en su duelo inicial de la jornada a manos de la argentina Micaela Pacheco por 7-2, Ana Carolina no se rindió y con el apoyo de sus entrenadores, enderezó el rumbo y, derrotó a cuanto rival se le cruzó en el camino, en ruta a su consagración en los Panamericanos.

Tras ese revés, la cajemense dio cuenta de la venezolana Karinne Tirado, por 7-3, para continuar a la siguiente ronda, donde se impuso ante la puertorriqueña Yaleika Mojica por 6-1 para avanzar a la ronda de medallas, ya con la de bronce en la bolsa.

Pero Ana Carolina no se conformó con eso, y en una muestra de que iba por todo a esta justa, la artemarcialista obregonense derrotó a la colombiana Ana Gómez por 9-7 en semifinales para instalarse en la gran final.

Ya en el duelo por la medalla de oro, Herrera Ayala demostró que la derrota ante la argentina fue solo un mal momento y sacó a relucir su mejor técnica sobre el tatami para vencer por 6-1 a la brasileña Simarro, quien previamente había eliminado en semifinales a Pacheco por 5-0.

Ana con su sensei, Claudia Barreras tras ganar el oro

Tras su histórica presea, la sonorense se lanzó al festejo con la entrenadora de la selección mexicana, la también cajemense Claudia Barreras, quien resaltó la resiliencia de su pupila para coronarse como la mejor en esta categoría.

Ana Carolina con su boleto a Lima 2027

De esta manera, la sonorense hizo sonar el himno nacional una vez más en tierras paraguayas con la obtención de la medalla de oro, que viene a consolidar una gran trayectoria dentro de la artes marciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui