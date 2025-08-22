McLean mete el brazo ante Braves y los Mets siguen en la pelea por el comodín

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Nolan McLean se apuntó su segunda victoria en igual número de aperturas en Major League Baseball (MLB) para darle un respiro a la rotación abridora de los Mets, y New York venció el viernes 12-7 a los Atlanta Braves.

Juan Soto jonroneó y remolcó cuatro carreras para los Mets, que comenzaron la noche solo medio juego por delante de Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional, después de perder 16 de 21 en general.

Juan Soto estuvo muy activo con el madero

McLean (2-0), quien era fanático de los Bravos mientras crecía en Willow Spring, Carolina del Norte, lanzó siete sólidas entradas de cuatro hits y dos carreras con siete ponches y sin bases por bolas en su segunda apertura en las Grandes Ligas desde que fue llamado de las menores. El sábado pasado, McLean lanzó cinco entradas y un tercio en blanco en una victoria por 3-1 sobre Seattle en su debut en las Grandes Ligas. También tuvo mucho que ver la ofensiva de los Mets, que igualó un récord de la temporada con 21 hits, incluidos cuatro de Brett Baty, el máximo de su carrera. Soto se embasó cinco veces con tres hits y dos bases por bolas.

La estrella de Atlanta, Ronald Acuña Jr., conectó su 15to jonrón y Jurickson Profar impulsó cuatro carreras con tres hits, incluido un doble de dos carreras en la novena ante el relevista Ryan Helsley. El zurdo de Atlanta Joey Wentz (4-4) duró solo tres y un tercio de entradas, permitiendo seis carreras. Previo al juego, los Braves celebraron el 30 aniversario de su campeonato de la Serie Mundial de 1995 en una ceremonia a la que asistió el manager del Salón de la Fama, Bobby Cox.

Estadística clave

Los Mets tomaron una ventaja de 2-0 en el segundo con una base por bolas con las bases llenas a Juan Soto. Fue la base por bolas número 99 de Soto, la mayor cantidad en todas las mayores. Agregó su base por bolas número 100 en la quinta entrada.

A continuación

El derecho Cal Quantrill (4-10, 5.50 ERA) abrirá por Atlanta el sábado por la noche después de ser reclamado de waivers de Miami el jueves. La adición de Quantrill a la rotación permite que Spencer Strider, ahora programado para comenzar el lunes en Miami, tenga descanso adicional. Clay Holmes (10-6, 3.64) va por Nueva York.

