México dará el grito en el mejor octágono del mundo con el evento 'Noche UFC III'

Texas, Estados Unidos.- Por tercer año consecutivo, la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA), la UFC, tiene una fiesta preparada para todo el público azteca con el evento 'Noche UFC'. El show se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en una cartelera que estará repleta de peleadores mexicanos o con raíces aztecas.

Cambio de planes

Fue el pasado 29 de marzo, durante la transmisión de un evento en la Ciudad de México, cuando se dio a conocer que la empresa de Dana White llegaría por primera vez a Jalisco con una cartelera en la Arena Guadalajara, recinto que se presupuestaba inaugurarse en el mes de febrero de este año. Pero debido a problemas con el estreno del inmueble, la velada tuvo que trasladarse a San Antonio.

Choque estelar

El evento estelar estará a cargo de una contienda de eliminatoria mundial, entre el brasileñomexicano Diego Lopes y el finalizador Jean Silva. El nacido en Manaos, Amazonas, pero que radica en Puebla, es el segundo lugar del ranking de peso pluma y llegará tras haber disputado el cinturón de las 145 libras ante Alexander Volkanovski en UFC 314; por su parte, Jean Silva lo hará con un paso perfecto en UFC con cinco victorias, todas por finalización. El ganador se perfila para ser el próximo contendiente de la categoría.

Respaldo

Aunque esa noche Brandon Moreno, Alexa Grasso, Yair Rodríguez, Manuel Torres e Irene Aldana no estarán en la función, el evento sí contará con peleadores ya reconocidos. En el choque coestelar Raúl Rosas Jr. tendrá el desafío más importante de su carrera cuando se mida ante el noveno mejor de peso gallo, Rob Font.

Ese mismo día, 'El Doctor' de la Ciudad de México, David Martínez se medirá ante Quang Le, en una combinación que pinta para robarse los reflectores. Por otra parte, exretadoras al campeonato como: Raquel Pennington, Tatiana Suárez y Amanda Lemos, igualmente forman parte de la velada.

Cartelera hasta el momento

Diego Lopes vs Jean Silva

Rob Font vs Raul Rosas Jr.

Rafa Garcia vs Jared Gordon

Jose Daniel Medina vs Duško Todorovic

Claudio Puelles vs Joaquim Silva

Dustin Stoltzfus vs Kelvin Gastelum

David Martínez vs medirá ante Quang Le

Tatiana Suarez vs Amanda Lemos

Zachary Reese vs Sedriques Dumas

Jesús Aguilar vs Luis Gurule

Montserrat Rendón vs Alice Pereira

Fuente: Tribuna del Yaqui