MLB: Ashcraft y Chandler se combinan y Pirates blanquean a los Rockies

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los diestros Braxton Ashcraft y el novato Bubba Chandler se combinaron para lanzar una blanqueada de tres hits y los Pittsburgh Pirates derrotaron el viernes por 9-0 a los Colorado Rockies en el inicio de su serie de tres encuentros.

Ashcraft (4-2) ganó su segunda apertura consecutiva después de ponchar a seis con un hit y una base por bolas. Chandler, un derecho de 22 años y quien es considerado el mejor prospecto de pitcheo en el beisbol, siguió con cuatro entradas de relevo en blanco para obtener el salvamento en su debut en las Grandes Ligas.

Ashcraft se apuntó la victoria

Spencer Horwitz, Tommy Pham y Alexander Canario conectaron sendos cuadrangulares para Pittsburgh, que ha ganado tres de los últimos cuatro juegos. Andrew McCutchen conectó dos dobles y remolcó cuatro carreras ante Antonio Senzatela (4-15), quien tuvo problemas contra los Pirates por segunda vez en tres semanas.

Fue a principios de este mes en Denver, cuando Senzatela fue bombardeado por ocho carreras y no pudo pasar de la primera entrada. Los Rockies, el peor equipo de las Grandes Ligas, de alguna manera se recuperaron para ganar ese partido 17-16. No fue así esta vez.

Chandler tuvo un gran debut

Ashcraft retiró a nueve de los primeros 10 bateadores que enfrentó y rápidamente trabajó alrededor de un sencillo de Moniak en el cuarto. Retiró rápidamente la quinta entrada antes de dar paso a Chandler, el último de una larga serie de lanzadores jóvenes que los Piratas han reclutado y cultivado en los últimos años, liderados por el actual Novato del Año de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Si bien Chandler permitió el contacto duro un par de veces, incluido un doble de Orlando Arcia poco después de ingresar en el sexto, también ponchó a tres y bateó tres dígitos en la pistola de radar con su bola rápida varias veces.

A continuación

La serie continúa este sábado, cuando Mike Burrows de Pittsburgh (1-4, 4.46 ERA) se enfrente a Kyle Freeland de Colorado (13-12, 5.16), quien buscará emparejar las acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui