¡Oficial! Edson Álvarez deja al West Ham y jugará para el Fenerbaçe de Turquía con Mourinho

Ciudad de México.- Tras los rumores que circularon sobre el próximo club con el cual jugaría Edson Álvarez, el mismo Fenerbahçe de Turquía publicó las primeras imágenes del 'Machín' y su familia vistiendo los colores del club; según indican reportes, solo se esperan los resultados de las pruebas médicas para hacer el anuncio oficial.

Diversos periodistas habían publicado que Álvarez era pretendido por varias escuadras y que el West Ham United, antiguo club del mexicano en la Premier League, recibió ofertas de, al menos, cuatro equipos para hacerse con los servicios del defensa central; Fabrizio Romano confirmó que el Fenerbahçe era el equipo que tenía la negociación más avanzada con los ingleses y que su entrenador, José Mourinho, fue el que pidió la llegada del mexicano a sus filas.

El periodista turco, Yagiz Sabuncuoglu, afirmó que el West Ham recibió ofertas del Inter de Milán, Porto y Borussia Dortmund para recibir a Álvarez, pero finalmente el club de la Superliga de Turquía fue el mejor postor. El Fenerbahçe Spor Kulübü tiene tres compromisos en el resto de agosto, por lo que es probable que no tarde mucho en tener el debut del mexicano.

Edson Álvarez es el sexto mexicano en llegar a Turquía

A pesar de ser una liga que tiene más de 70 años de historia, la Superliga de Turquía tiene a solo cinco jugadores mexicanos en su haber: Sergio Almaguer llegó al Galatasaray en el 2002, pero solo disputó siete partidos en total, con 585 minutos disputados y una tarjeta amarilla. Antonio de Nigris fue el segundo jugador azteca en llegar a tierras otomanas y jugó con tres equipos de su liga; disputó 5 mil 344 minutos en cancha, logrando 20 anotaciones y ocho asistencias.

Giovanni dos Santos llegó al Galatasaray en el 2010, con los cuales solo jugó 14 partidos y en 942 minutos jugados, no pudo mover las redes. Diego Reyes firmó con el Fenerbahçe para la temporada 2018-2019, pero solo disputó ocho partidos en un año, antes de firmar para el Leganés en España. De igual manera, se tuvo una exponente del futbol femenil mexicano en Turquía, pues Sofía Álvarez jugó para el Besiktas en la temporada 2023-24.

Diego Reyes jugó para el Fenerbahçe de Turquía en 2018

Fuente: Tribuna del Yaqui