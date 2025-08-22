Ponen en libertad a los hinchas de la U de Chile tras riña contra Independiente en Argentina

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de casi dos días detenidos por las autoridades argentinas, los 104 hinchas chilenos fueron puestos en libertad y podrán marcharse a su país, a pesar de la audiencia programada en su contra, la tarde de hoy viernes 22 de agosto; los más de 100 hinchas fueron detenidos después de la riña suscitada en los octavos de final de la Copa Libertadores, entre la Universidad de Chile e Independiente, la noche del miércoles.

El director de seguridad de Buenos Aires, Argentina, Javier Alonso, confirmó que fueron puestos en libertad, ya que los delitos que enfrentan no se pagan con cárcel, por lo que fueron enviados de vuelta a Chile, pero el proceso legal seguirá en la capital del país. De igual manera, aseguró que hicieron la identificación de los hinchas del club argentino que protagonizaron la riña y serán arrestados en las próximas horas.

Así mismo, el ministro informó que abrirán una nueva carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades, ya que las autoridades del país hicieron el llamado a los directivos de la Conmebol para suspender el partido, pero la petición fue omitida en tres ocasiones y los altos mandos de la confederación solicitaron la intervención del ejército para evacuar la grada donde se ubicaban los aficionados visitantes y proseguir el encuentro con normalidad.

También, se supo que la afición chilena que no realizó el viaje se manifestó a las afueras de la embajada de Argentina en Chile, para presionar por la liberación de los detenidos. Por último, Javier Alonso afirmó que el Club Atlético Independiente no podrá usar el Estadio Libertadores de América, ya que aún se están realizando las investigaciones de campo en las gradas donde se tuvo la pelea.

Los hechos comenzaron al minuto 48 del encuentro, luego de que los hinchas lanzaran piedras, butacas y pedazos de inmobiliario sanitario a la barra del Club Independiente, los cuales se encontraban en la grada inferior. Tras la nula acción por parte de las autoridades en el inmueble, los aficionados argentinos subieron y tuvo la riña que dejó unas de las imágenes más lamentables dentro del mundo deportivo.

Esa noche, se reportaron 19 heridos, algunos de gravedad y, pese a los videos donde se observaban las feroces agresiones, no se tuvieron personas fallecidas; dos hinchas chilenos fueron intervenidos de emergencia, pues su estado neurológico era reportado como crítico.

