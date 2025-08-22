¿Quién es Íñigo Borgio? El joven mexicano que está en la mira de un club histórico europeo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un joven mexicano ha seducido a los directivos de uno de los clubes más grandes en todo el mundo; Íñigo Borgio, un futbolista de 17 años, el cual juega para el Leganés de la segunda división en España, está en la mira del Real Madrid, los cuales siguen de cerca el desarrollo del joven atleta.

Según informó la cadena deportiva ESPN, Borgio estuvo a nada de ser firmado por el club merengue, pero decidieron esperar un año más para traerlo a sus filas, aunque aún lo observan de cerca; Íñigo se desempeña como extremo derecho y es parte clave del juvenil A del Leganés. El nacido en la Ciudad de México está jugando una categoría más arriba acorde a su edad, por lo que es uno de los jóvenes con mejor proyección en su escuadra.

El equipo de scouting del Real Madrid reveló las cualidades observadas en el joven mexicano: "Es un extremo muy potente, con gran remate dentro del área, altas capacidades físicas y muy inteligente en el último tercio del campo", apuntaron. Íñigo Borgio se encuentra terminando su proceso de rehabilitación, debido a unos problemas musculares en su pierna izquierda, por lo que podría hacer su debut en las próximas semanas en la categoría inferior del club.

El de la CDMX ya cuenta con experiencia en la Selección Mexicana sub17 y se espera que sea convocado para el próximo mundial de la especialidad, a celebrarse en Qatar, en el mes de noviembre de este año. Con esto, el Real Madrid sigue con su curso en firmar a jóvenes promesas del futbol, así como la adquisición de Óscar Michel, analista mexicano que estará en el primer equipo y podría ayudar a que el fichaje de Borgio se concrete.

¿Cuántos mexicanos han jugado para el Real Madrid?

En los 123 años de historia del Real Madrid, solo cinco mexicanos han desfilado en sus filas, pero uno de ellos marcó época entre los aficionados del equipo: José Ramón Sauto fue el primer compatriota en jugar con los 'Merengues' y acumuló más de 100 partidos, además de portar el brazalete de capitán por varios partidos. El segundo mexicano fue José Luis Borbolla, el cual solo jugó 10 partidos en la época de 1940.

Hugo Sánchez marcó época para el Real Madrid

El mexicano más exitoso fue Hugo Sánchez; 'Hugol' ganó cinco títulos de LaLiga y una Champions League, además de ser pentapichichi, debido a cinco campeonatos de goleo consecutivos; además, anotó 208 en 268 partidos entre 1985 y 1992. En la temporada 2024, Javier 'Chicharito' Hernández llegó al Real Madrid y, aunque tuvo una corta estadía, aún es recordado por la afición del equipo. La última pieza mexicana dentro del Real Madrid fue en el equipo femenino, pues Kenti Robles llegó al club en el 2020 y permaneció con ellos hasta el 2024, con 123 partidos disputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui