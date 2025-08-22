Sheinbaum presenta 'México Imparable': Fechas, sedes y toda la información de las CARRERAS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, junto con miembros de su gabinete, presentó este viernes 22 de agosto la primera edición de 'México Imparable', proyecto deportivo y cultural, cuya embajadora es la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez. Este programa busca fortalecer la identidad nacional, promover el turismo deportivo y reconocer la riqueza de los pueblos originarios.

Conoce todos los detalles de 'México Imparable'. Foto: Gobierno de México

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal compartió los objetivos principales de la iniciativa, entre ellos fomentar la actividad física, brindar apoyo económico y logístico a atletas indígenas y de comunidades con bajos recursos, así como impulsar la inclusión y el orgullo cultural en todo el país.

Asimismo, Sheinbaum Pardo apuntó que está iniciativa fue concebida por las atletas Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez y Lorena "y los estamos apoyando con todas las secretarias"

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el programa no solo se concibe como un evento deportivo, sino también como un motor de promoción turística. En este sentido, subrayó que alrededor del 10 por ciento de los visitantes internacionales que llegan a México lo hacen con fines deportivos, lo que ha generado una derrama económica superior a los 60 mil millones de pesos.

Fechas y sedes de 'México Imparable'

Por otra parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el medallista olímpico Rommel Pacheco Marrufo, anunció las fechas y sedes de las carreras que integran el proyecto:

14 de septiembre de 2025, Palenque, Chiapas: Raíces de Agua, inspirada en la cultura maya.

7 de diciembre de 2025, Ciudad de México: Raíces de Fuego, con temática de la cultura mexicana y el urbanismo contemporáneo.

22 de marzo de 2026, Oaxaca: Raíces de Tierra, dedicada a la herencia zapoteca y mixteca.

7 de junio de 2026, Creel, Chihuahua: Raíces de Aire, basada en la tradición rarámuri.

Además, como parte de las actividades paralelas a 'México Imparable', se confirmó que los Juegos Autóctonos Indígenas se realizarán en el estado de Morelos del 16 al 24 de octubre de 2025.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa refleja una nueva visión de desarrollo en la que el deporte, la cultura y el turismo se integran como factores estratégicos para el crecimiento del país.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'