¿Sin Copa del Mundo? TV Azteca no cuenta con los derechos televisivos para el Mundial 2026

Ciudad de México.- TV Azteca podría sufrir la misma pesadilla que enfrentó en la Copa Oro 2025, pues hay varios medios que afirman que la televisora del Ajusco no ha pagado los derechos televisivos de la próxima justa mundialista, por lo que está en riesgo su emisión del Mundial 2026.

A menos de 10 meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la televisora dirigida por Ricardo Salinas Pliego no cuenta con los derechos para transmitir el evento, ya que estos le pertenecerían en su totalidad a Televisa y tendrá que negociarlos con ellos.

Apenas en la Copa Oro 2025, la televisora del Ajusco anunció que no transmitiría el torneo, ya que se negó a pagar los nueve millones de dólares por la emisión de los partidos, pues consideraban que era un precio demasiado alto por un certamen que era tan poco atractivo y de tan menor nivel, lo cual les ganó una oleada de críticas y sus talentos tuvieron que buscar alternativas para mantenerse vigentes en la copa.

Ante la negativa de TV Azteca acerca de transmitir la Copa Oro, los narradores Christian Martinoli y Luis García optaron por emitir solo la narración hecha por ellos, sin imágenes del partido y con invitados del mismo canal, como David Medrano y el 'Brody', Jorge Campos; dicho formato fue de gran aceptación para los aficionados de la Selección Mexicana, los cuales comenzaron un trend en redes sociales que consistía en sintonizar la transmisión en TUDN y quitar el sonido para colocar el streaming emitido en el canal de YouTube del 'Doctor' García.

Los populares narradores podrían optar por el mismo formato si la negativa de TV Azteca persiste, pero sin duda, será un retroceso para la televisora de los Salinas Pliego, pues le entregarán todos los televidentes a la televisora de enfrente, lo cual significa una pérdida multimillonaria en cuestión de patrocinios, además de que no se podrían realizar los extensos programas de cobertura nocturnos, o en caso de hacerlo, sería sin emitir imagen alguna de cualquier partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui