Yaquis de Ciudad Obregón anuncia un banquillo de lujo para la temporada 25-26 de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Siguen los movimientos por parte del equipo los Yaquis de Ciudad Obregón, pues hace unos días anunciaron la lista de invitados para la pretemporada y a su tercer jugador extranjero, pero las noticias no paran, ya que este viernes 22 de agosto, la directiva informó quiénes serán los hombres que estarán orquestando al club desde el banquillo.

Fue a través de redes sociales y un boletín para los medios de comunicación que la Tribu sonorense reveló de manera oficial la conformación del cuerpo técnico que acompañará al manager Gabe Álvarez, quien estará haciendo su estreno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El conjunto de Cajeme destaca la experiencia y capacidad de cada integrante, quienes aportarán su conocimiento y liderazgo en busca de cumplir los objetivos trazados para este nuevo capítulo que comenzará el próximo 15 de octubre ante Cañeros de Los Mochis.

Nombres como los de Sergio Omar Gastélum, como coach de banca, y Octavio Álvarez, como coach de pitcheo, repiten en el banquillo de Ciudad Obregón. Ambos personajes son garantía de trabajo e inclusive ya saben lo que significa ser manager de los Yaquis.

Por su parte, Carlos Rivera, quien fuera una de las estrellas del equipo en el título que consiguieron 2007-2008, estará de nuevo con el conjunto de la 'pluma', pero lo hará como asistente de coach de bateo, haciendo mancuerna con el también histórico pelotero Carlos Sievers.

Además de dar a conocer a los protagonistas de lo táctico, la directiva encabezada por René Arturo Rodríguez informó que los trabajos de pretemporada darán inicio el lunes 15 de septiembre en el Estadio Yaquis, donde se trabajará hasta el 24 de septiembre.

Posteriormente, la Tribu viajará a los Estados Unidos para participar en otra edición de la Fiesta Mexicana de Beisbol, evento que se celebrará hasta el domingo 5 de octubre en Arizona y que forma parte de la preparación rumbo a la campaña invernal de México.

En dicho torneo, el conjunto de Ciudad Obregón se estará enfrentando a Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave, Jaguares de Nayarit y al equipo local de Tucson Baseball Club.

Cuerpo técnico

Gabe Álvarez – manager

Sergio Omar Gastélum – coach de banca

Octavio Álvarez – coach de pitcheo

Carlos Sievers – coach de bateo

Leo Rodríguez – coach de primera

Héctor Álvarez – coach de tercera

Mario Mendoza – coach de bullpen

Carlos Rivera – asistente de coach de bateo

Jesús López – gerente de viajes

Fuente: Tribuna del Yaqui