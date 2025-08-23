AC Milán cayó en su presentación contra el Cremonense; le anulan gol a 'Santi' Giménez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El AC Milan tuvo un mal arranque en su año futbolístico, pues perdió en su presentación en la Serie A contra un equipo recién ascendido; los 'Rossoneri' cayeron con marcador de 2 goles a 1 contra el Cremonense y 'Santi' Giménez tuvo que ahogar su grito de gol, pues le anularon una anotación que representaba el empate para los locales.

La cancha del Estadio San Siro de Milán, Italia, recibió el partido inaugural para la Serie A entre el AC Milan y el Cremonense; previo al encuentro, Massimiliano Allegri, entrenador del Milán, confirmó que le daría la titularidad a Santiago Giménez, tras su gran desempeño en la temporada.

Al inicio del partido fue un poco disputado e incluso, al minuto 20, Santiago Giménez anotó un gol a primer palo, pero fue anulado por posición adelantada; para sorpresa de todos los asistentes, poco antes de la media hora jugada cayó la anotación para el Cremonense: Alessio Zerbin lanzó un centro preciso al área, el cual fue rematado por Federico Baschirotto, cayendo el primer gol de la temporada.

Los de San Siro se lanzaron al ataque, con la consigna de empatar el encuentro antes de que se acabara el primer tiempo, y lograron el cometido: Alexis Saelemaekers robó el balón en última instancia y filtró el balón a Pervis Estupiñan, que a su vez puso un centro al segundo palo, el cual fue rematado por Strahinja Pavlovic, logrando el empate antes de irse a los vestuarios.

El AC Milan saltó al campo en la segunda mitad de la misma manera que cerraron el primer tiempo, pero con un gran contraataque, el Cremonense volvió a tomar la delantera; Giuseppe Pezzella lanzó un centro, el cual fue rematado por Federico Bonazzoli de tijera, anotando un auténtico golazo de tijera, sellando así el marcador de dos goles contra uno.

Con el histórico triunfo para el recién ascendido, el Cremonense arrancó de manera inmejorable su regreso a la categoría máxima en Italia; su próximo compromiso será contra el Sassuolo y para el AC Milan será cuando visiten al Lecce, el viernes de la próxima semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui