¡Adiós al boxeo! 'Canelo' Álvarez pone fecha para el fin de su carrera y colgar los guantes

Ciudad de México.- En el cierre de su preparación de cara a su compromiso del 13 de septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez habló sobre lo que representa su combate contra Terrence Crawford, pero por primera ocasión y tras casi 20 años de carrera, habló sobre su retiro y estableció cuándo se alejará del boxeo profesional, además de los objetivos de su equipo para antes de despedirse de los encordados.

El jaliciense de 35 años habló sobre el reto que enfrentará al enfrentarse con el boxeador estadounidense, el cual estaba en el top 3 de los libra por libra, con el cual protagonizarán la primera pelea de boxeo organizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. "Todo alrededor de la pelea es lo mejor. En el estadio la vibra es muy diferente; cuando sales, cómo grita la gente; entre más personas, se escucha más; el cuadrilátero vibra. Me encanta a mí pelear en estadios; lo he disfrutado muchísimo".

En su carrera, el 'Canelo' ha protagonizado carteleras en diversos inmuebles multitudinarios, como estadios de futbol americano o el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara, pero se prevé que su combate de septiembre próximo sea el de mayor alcance en su carrera, al ser emitido a nivel mundial de manera gratuita por varias cadenas televisivas, dejando atrás el formato de 'Pay Per View'.

Álvarez Barragán, el cual está en el deporte profesional desde los 15 años, tiene bien establecido hasta dónde quiere estirar el hilo, ya que reveló que colgará los guantes al cumplir 37 años, es decir, para el 2027; sin embargo, quiere cumplir un par de metas fijadas por él y su equipo, como pelear en países en los cuales no ha podido visitar como pugilista. "Me gustaría pelear en Japón, en Inglaterra, esas peleas que siempre he querido; cualquiera de las dos es muy padre. He ido y se siente muy padre y mucho apoyo de esos países, tanto en Japón como en Inglaterra".

Por último, descartó que en un futuro próximo enfrente a Jake Paul o Ilia Topuria en un combate de boxeo, ya que el único atractivo para el mexicano en esas peleas son los acuerdos económicos, lo cual no es su prioridad en la actualidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui