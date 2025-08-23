'Checo' Pérez regresa a la F1; habría firmado con Cadillac y se hará oficial la próxima semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La novela de 'Checo' Pérez parece haber llegado a su fin, pues diversos medios especializados de Europa aseguran que Sergio Pérez llegó a un acuerdo con la escudería Cadillac y estará de regreso en la Fórmula 1 en 2026, acompañado por Valtteri Bottas, piloto finlandés que tendría un acuerdo con el nuevo equipo.

El portal The Race, el cual se especializa en noticias sobre automovilismo, afirmó que la escudería naciente de Cadillac F1 ya cuenta con sus dos pilotos de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y planea anunciarlos antes del reinicio del calendario de la categoría reina en el deporte motor. El medio inglés afirmó que la dupla de conductores para el primer año del equipo estadounidense será el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

El medio de comunicación aseguró que ambos pilotos fueron la primera opción para el nuevo equipo y que los detalles en sus contratos ya fueron acordados desde hace un par de semanas; de igual manera, afirman que no se oficializaron desde antes, pues evaluaron el desempeño de jóvenes pilotos como Zhou Guanyu, Paul Aron y Felipe Drugovich; este último es piloto de la escudería en otras categorías.

A finales de julio, se celebró una reunión entre las partes interesadas del equipo y se consolidó la preferencia por los conductores experimentados. Las negociaciones con los representantes de Bottas y Pérez se han acelerado desde entonces, aunque un posible anuncio de al menos un piloto antes de las vacaciones de verano de la F1 no se materializó".

Los reportes indican que el plan inicial era concretar ambas firmas antes de que la acción volviera a las pistas el próximo fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos y, aunque por momentos han evaluado solo firmar a un piloto y esperar algún movimiento en el mercado de pilotos, la prioridad para el equipo sigue siendo contar con los experimentados conductores para la primera temporada de la escudería en la F1.

Para el equipo sería primordial contar con ambos conductores lo antes posible, para que vayan conociendo el plan de trabajo que se tendrá, así como para comenzar con las pruebas de los monoplazas y las paradas de pitstop, además de aprender sobre la comunicación entre ingenieros y pilotos en condiciones de carrera.

