Edson Álvarez es presentado por el Fenerbahçe ¿Cuándo hará su debut en la Superliga de Turquía?

Ciudad de México.- El Fenerbahçe Spor Kulübü hizo la presentación oficial de su nuevo fichaje a través de las redes sociales; se trata del mexicano Edson Álvarez, el cual llega procedente del West Ham United de la Premier League. Se prevé que el 'Machín' se integre desde ya al resto del equipo y, en la próxima semana, podría tener su primer partido como parte de los otomanos.

El mediocampista de Tlanepantla llega cedido por el club inglés y estará con el Fenerbahçe, al menos, hasta junio del 2026, cuando finalice la Superliga de Turquía. El West Ham terminó por sacarlo de sus filas, ya que su entrenador, Graham Potter, reveló que su estilo de juego no se adaptaba a las capacidades del 'Machín', y quedaría relegado al banco de suplentes, lo que hizo que clubes como el Inter de Milán y el Borussia Dortmund se interesaran en el mexicano.

Finalmente, fue la escuadra de Turquía la que se hizo con los servicios de Álvarez, pues varios periodistas reconocidos a nivel mundial, como Fabrizio Romano, aseguraron que José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, le solicitó al club el contratar a Edson y es por eso que se adelantaron en las negociaciones sobre los demás interesados; apenas el día de ayer, Álvarez llegó a Turquía y se sometió a las pruebas médicas pertinentes para proceder a cerrar el acuerdo.

Con un video en el cual se observa comida típica mexicana, como tacos y otros antojitos mexicanos, el club anunció la llegada oficial de Edson Álvarez, el cual portará el número '11' en su travesía por Turquía. El 'Machín' se convertirá en el segundo mexicano en las filas del Fenerbahçe, ya que en 2018, Diego Reyes llegó en calidad de préstamo para una temporada, disputando solo ocho compromisos.

El debut de Edson Álvarez tendrá que esperar para la siguiente jornada, ya que el club jugará su partido correspondiente a la jornada 3 de la Superliga de Turquía, hoy sábado 23 de agosto, por lo que su potencial presentación será el miércoles 27 de agosto contra el Benfica en el playoff de la Champions League o el domingo 31 de agosto, en contra del Gençlerbirligi en su compromiso de la liga turca.

Fuente: Tribuna del Yaqui