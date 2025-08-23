Garrett Crochet y los Red Sox hunden a los Yankees en la lucha por los Playoffs de la MLB

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox vencieron por segundo día consecutivo a los New York Yankees, su rival directo para acceder a la Serie del Comodín en los Playoffs de la MLB; los dirigidos por Alex Cora dieron una verdadera paliza, con marcador de 12 carreras contra 1, ante un Yankee Stadium semivacío que abucheaba a los de casa.

Garrett Crochet tuvo una gran actuación, como lo ha hecho toda la temporada y se llevó la victoria; lanzó por espacio de siete entradas completas, en las cuales solo recibió cinco imparables y permitió una carrera limpia, consecuencia de un cuadrangular solitario, además de ponchar a 11 rivales, con los cuales, superó los 500 strikeouts en su carrera por MLB.

La ofensiva de Boston tomó el liderato del marcador y en ningún momento lo soltó; Trevor Story le puso número a la casa en la tercera entrada, al conectar un doble que envió las primeras dos anotaciones a la registradora. En la apertura de la cuarta, Roman Anthony y Alex Bregman conectaron par de elevados de sacrificio, mandando al plato las siguientes dos rayitas. Giancarlo Stanton conectó un cuadrangular solitario en el cierre de la cuarta, con la única anotación para los neoyorquinos.

En la quinta entrada, Story siguió con su gran jornada, pues conectó un cuadrangular, impulsando su tercera carrera de la tarde; el encuentro se mantuvo sin más anotaciones hasta la apertura del noveno rollo, en el cual cayó un productivo rally de siete anotaciones, encabezado por Carlos Narváez, el cual conectó un cuadrangular de dos carreras, ante un inmueble que enmudeció por el feroz ataque de los visitantes.

Crochet sigue en su paso firme por conseguir el 'Cy Young' en la Liga Americana, pues se encuentra líder de victorias, con 14; de igual manera, encabeza el departamento de innings lanzados con 166.1 sobre las 159.1 de Tarik Skubal y es líder de ponches recetados con 207, superando a Skubal, el cual cuenta con 200 chocolates. En efectividad, el lanzador de los Medias Rojas se encuentra en cuarto lugar con 2.38 y Nathan Eovaldi encabeza la lista con un impresionante 1.73 en más de 20 juegos.

