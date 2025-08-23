LAMP: Los Naranjeros de Hermosillo visitan consulado de México en Phoenix

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Los Naranjeros de Hermosillo se mantienen activos, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) este próximo 13 de octubre, cuando le hagan los honores al conjunto de Tucson, Arizona.

Pero a meses de que se ponga en marcha una edición más del beisbol invernal, el club naranja sigue complaciendo a sus aficionados de diferentes latitudes, tal y como sucedió este 23 de agosto, cuando el club y 'Beto Coyote' visitaron las instalaciones del Consulado de México en Phoenix.

Tanto directiva, peloteros y la mascota convivieron con los trabajadores y todos los presentes en este bonito encuentro. El Cónsul de México en Phoenix, Jorge Méndez Yescas, fue el encargado de recibir y dar la bienvenida al conjunto más ganador de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Por otra parte, 'Beto Coyote' se encargó de recorrer el consulado donde saludó, convivió con todos los voluntarios y personas que estaban realizando trámites en ese momento. Durante este evento estuvieron presentes niños de dos equipos de ligas infantiles y recibieron regalos de parte de la escuadra de la capital de Sonora.

Afinan detalles

Esta visita es una de las últimas convivencias que tendrá el conjunto naranja, antes de concentrar filas y comenzar a principios de septiembre con los primeros entrenamientos y posteriormente el 13 de septiembre comenzar con la gira de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LMP).

Cabe destacar que los Naranjeros de Hermosillo, es una de las escuadras que gran parte de su gira de exhibición la hará en Estados Unidos, siendo uno de los protagonistas en la ya tradicional fiesta mexicana de beisbol, que se realizará en Arizona.

Hace un par de semanas el cuerpo técnico de los sonorenses dio a conocer la lista de invitados para la pretemporada, donde destacan nombres como los de Alejandro Kirk, César Salazar e Isaac Paredes, quien precisamente se está recuperando de una lesión, que lo ha mantenido lejos de actividad con los Houston Astros en las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui