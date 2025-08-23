Los Phillies vencen a los Nationals en apretado encuentro y logran empatar la serie

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Tras un cerrado encuentro en el diamante del Citizens Bank Park, los Philadelphia Phillies vencieron a los Washington Nationals con marcador de seis carreras contra cuatro; un rally mortal en la cuarta y una gran actuación del abridor veterano, Aaron Nola, guiaron a los 'Filibusteros' en la victoria de hoy, logrando empatar la serie a un juego por bando.

El derecho de 32 años fue el ganador del encuentro, pues lanzó seis entradas completas, admitiendo cinco imparables y tres carreras, dos de ellas limpias y dos cuadrangulares; para Nola, fue apenas la segunda victoria de la temporada, pues estuvo dos meses fuera de circulación debido a un esguince en su tobillo derecho. Mitchell Parker fue el lanzador que cargó con la derrota, pues admitió seis carreras limpias y seis imparables, entre ellos dos cuadrangulares en seis entradas lanzadas, dejando una elevada efectividad de 6.01.

Ambos abridores comenzaron de gran manera el encuentro, colgando tres argollas consecutivas hasta que en la cuarta entrada, los Phillies se adelantaron en el marcador: J.T. Realmuto rompió el cero con un batazo de dos estaciones, produciendo la primera carrera del juego. Alec Bohm hizo lo propio y envió una más a la registradora y Edmundo Sosa conectó un cuadrangular de tres carreras, poniendo el 5-0 en ese momento.

En la quinta entrada, los Nationals lograron quitarse el cero, cuando Brady House fue dominado, pero logró enviar a home la primera para su causa. En el cierre de la misma, Trea Turner conectó un cuadrangular solitario, con la sexta carrera para los locales. Luis García Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras y él mismo impulsó una más con un doblete en la parte alta de la octava entrada, poniendo el marcador final de 6-4.

Duro golpe para los Philadelphia Phillies

La tarde de hoy sábado, 23 de agosto, la directiva de los Phillies anunció que su lanzador estelar, Zack Wheeler, estará en la lista de lesionados por el resto de la temporada, debido a una cirugía por un problema en la vena principal de su brazo; la salida de Wheeler es un duro golpe para el equipo en su camino hacia los Playoffs, pues se encuentra entre los líderes de la organización en varios departamentos. Se prevé que estará fuera del deporte en un lapso cercano a los seis u ocho meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui