México cierra su participación en los Panamericanos Junior con dos medallas de oro y una de bronce

Ciudad de México.- Los Juegos Panamericanos Junior concluyeron y la Delegación Mexicana tuvo una participación histórica en la justa deportiva y la terminó de la mejor manera posible; los atletas mexicanos lograron tres medallas en la última jornada de actividades, entre ellas, dos preseas de oro.

Hoy sábado 23 de agosto, las canoístas Ana Hernández y Naomi Campos lograron una medalla de oro más para México; las atletas de Jalisco y Nuevo León ganaron la competencia suscitada en la Bahía de Asunción. Las mexicanas ganaron la categoría K2-500 metros femenil, con un tiempo de 1:59.61 minutos. La segunda posición se la llevaron las chilenas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda, las cuales pararon el cronómetro en 2:02.79 minutos, mientras que la presea de bronce se fue para Cuba, con Lismary Bombino y María Álvarez con un tiempo de 2:05.34.

En la final de C2-500m mixto, la atleta de Baja California, Nicol Guzmán Pimentel, y el jalisciense José Enrique Gil Rodríguez lograron la segunda medalla del día y la quinta de la competencia para el canotaje mexicano. La dupla logró la medalla de bronce con un tiempo de 2:19.62 minutos, compartiendo el podio con los atletas representantes de Chile y Cuba.

La última presea dorada para México cayó a manos del equipo de nado sincronizado mixto, el cual lo integran Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Meléndez. El grupo de atletas logró una puntuación de 194.9850 unidades, superando al conjunto de Estados Unidos, que ganó la plata al recibir 161.5001 puntos, y Chile se llevó el bronce, con 159.7715 unidades.

En total, México cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con 129 medallas en total; 29 preseas de las cosechadas fueron de oro, 45 medallas fueron de plata y 55 más de bronce, quedando en el cuarto lugar del medallero general, solo por debajo de Brasil, Estados Unidos y Colombia. Si bien el evento trajo muchas medallas para la Delegación Mexicana, no se logró el objetivo de superar la actuación de los Panamericanos de Cali 2021, donde se ganaron un total de 172 preseas.

