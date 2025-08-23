Oscar Valdez espera contar con el apoyo de todo Sonora este próximo 6 de septiembre

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Cada vez falta menos para que uno de los mejores pugilistas mexicanos de la década, Oscar Valdez (32-3), escriba uno de los capítulos más satisfactorios como boxeador profesional; pelear por primera vez en su natal, Nogales, Sonora, ante toda su gente.

Será este 6 de septiembre cuando el doble campeón mundial se mida ante el estadounidense Ricky Medina (16-3), en el Domo Binacional de Nogales en un evento que pinta para ser histórico en el estado de Sonora.

Llegó el momento

A poco menos de dos semanas para que se viva una gran fiesta en la tierra que lo vio nacer, Oscar Valdez en conferencia de prensa, le confesó a TRIBUNA, que se encuentra muy contento de encabezar una gran función de boxeo ante toda su gente, ya que la última vez que subió al ring en casa, fue cuando todavía era un boxeador amateur.

Recuerdo que la última vez que pelee en Nogales tenía 14 años, en esa ocasión, fueron muchas personas a verme pelear ahora no me puedo imaginar como será este regreso. Me siento contento, pero también nervioso, ya que tengo una gran responsabilidad y esa ser brindarle un gran espectáculo a mi gente", comentó.

Aunque es común que muchos pugilistas que tuvieron un paso exitoso en amateur, hagan su primera pelea como profesional en casa, para Oscar Valdez Fierro, le gusta la idea de presentarse ante su gente ya con un nombre establecido y como uno de los boxeadores más importantes que ha tenido Sonora en la última década.

"Por planes de la promotora y cuestiones ajenas a mí, no se había dado la posibilidad de pelear en Nogales, ahora, después de mucho tiempo regreso y lo hago ya con un nombre, con un largo recorrido ya hecho en el boxeo, eso me agrada, porque las personas ya saben que Oscar Valdez lo da todo arriba del ring", comentó el mexicano.

Cada vez que conquistaba un campeonato, me reconocían aquí en Nogales, me subían a un camión de bomberos y se hacía una manifestación. Ahora no será así, ya mi gente me podrá ver arriba de un ring, así que espero contar con el apoyo de todos los nogalenses, hermosillenses, cajemenses, quiero sentir el apoyo de todo Sonora", sentenció el dos veces boxeador olímpico.

