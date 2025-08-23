San Diego Padres supera a Los Angeles Dodgers y brinca a la cima del oeste de la Nacional

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- En lo que es hasta el momento, una de sus mejores presentaciones de la campaña, Néstor Cortés lanzó un juego perfecto hasta la sexta entrada y se combinó con tres relevistas para que su club, los San Diego Padres recuperaran el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 sobre los Dodgers, este sábado 23 de agosto.

Además de la enorme salida del cubano, a la ofensiva, Ramón Laureano tuvo una gran jornada, pues conectó sencillo de dos carreras en la cuarta y Xander Bogaerts agregó un doble de dos más en la octava para los de California (74-56), quienes se han adelantado a los favoritos (73-57) durante la serie final de los archirrivales de la temporada al permitir solo cinco imparables y dos carreras en victorias consecutivas .

Por otra parte, en lo que fue la única 'luz verde' con el madero para los visitantes, Alex Freeland conectó el segundo jonrón de su carrera para los actuales campeones, que han perdido cuatro de seis compromisos. El combinado de Los Ángeles ocupa el segundo lugar por apenas segundo día desde el 27 de abril.

Se levanta

Cabe destacar que Cortés (2-2) fue uno de los que tuvo una mala postemporada con Yankees, ya que permitió el grand slam de Freddie Freeman para dejar en el terreno al rival mientras lanzaba para su anterior club en la Serie Mundial del año pasado, pero el veterano zurdo levantó la cara y este sábado silenció completamente a los Dodgers, igualando las seis entradas de un solo hit de Yu Darvish el viernes para San Diego Padres.

Por otra parte, en su cuarta apertura desde que se unió al su nuevo equipo de la Liga Nacional en la fecha límite de cambios del 31 de julio, el inicialista caribeño retiró a los primeros 16 bateadores de Los Angeles Dodgers antes del sencillo de Miguel Rojas en la sexta entrada.

Mientras que colectivamente, después de ser barridos en la casa de los Dodgers el fin de semana pasado, los Padres de San Diego han entrado en una buena racha, pues han ganado sus últimos cinco juegos y se perfilan para arrebatarle la cima a los actuales campeones de la Serie Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui