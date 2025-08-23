"Sería un eventazo"; Andrés vaca reta a Christian Martinoli a una pelea de box en Supernova

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No es un secreto que la moda entre influencers, streamers y estrellas de la televisión son las peleas de box, debido a los recientes magnoeventos organizados en los países de habla hispana; en un podcast donde participan varios integrantes del equipo de TUDN, Andrés Vaca, narrador principal de la empresa, aceptó pelear en contra de Christian Martinoli y aseguró que sería la pelea principal del evento.

En la edición más reciente del podcast Cuadro A, hablaron sobre el evento Supernova Orígenes, el cual se protagonizó por la pelea entre la influencer y streamer Alana Flores y la actriz y cantante Gala Montes; los tres periodistas que integran el espacio destacaron la organización que realizó la función, además de comentar que son espacios necesarios para atraer a las nuevas generaciones al boxeo.

Además de destacar la actuación de Franco Escamilla, el cual venció por decisión dividida al 'Escorpión Dorado', Aldo Farías y Andrés Vaca comenzaron a proponer diversos combates para la segunda edición de Supernova y fue ahí cuando Vaca lanzó el reto para el narrador de TV Azteca. "Yo lo quiero mucho, pero si nos ponemos de acuerdo en un tiro de compas como Escamilla y el Escorpión, estaría chin...".

De igual manera, comentaron que los dueños de ambas televisoras, Emilio Azcárraga Jean de Televisa y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, se jueguen la cabellera, al estilo lucha libre. También propusieron una serie de combates entre personajes polémicos de la actualidad en México, como un David Faitelson en contra de Cuahtémoc Blanco o Álvaro Morales contra el propio Aldo Farías, además de varias cantantes y actrices.

El evento Supernova Orígenes asentó un precedente en Latinoamérica, pues tuvo un éxito mundial, equiparado a 'La Velada del Año', la cual fue la primera función de box con este formato. A pesar de que aún no está confirmada la edición de 2026 de Supernova, ya hay muchas personalidades que han expresado de manera pública sus intenciones de protagonizar una pelea sobre el ring.

Fuente: Tribuna del Yaqui