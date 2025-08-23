Tragedia en LMB: Bola golpea a niño en partido de Diablos; está grave por hemorragia cerebral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La desgracia llegó a la Liga Mexicana de Beisbol, tras un lamentable accidente que pone en riesgo la vida de un menor de edad. Durante el encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla, correspondiente al juego 1 de las Series de Zona en los playoffs de la LMB, un batazo de foul impactó en la cabeza de un niño con apenas 9 años de edad, motivo por el cual fue ingresado a terapia intensiva por una hemorragia cerebral.

Según los reportes de familiares, el niño, de nombre Simón Falah, acudió al Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, en compañía de sus hermanos y una tía, para observar el encuentro de los 'Pingos' en contra de los Pericos de Puebla; según los familiares del menor, en un momento de descuido, un fuerte batazo de foul impactó con la cabeza de Simón.

Un fuerte batazo de foul impactó al menor

De manera rápida, las asistencias del inmueble se movilizaron y le brindaron atención médica; tras la revisión por parte de los paramédicos y doctores, el menor refirió sentirse bien de salud y prosiguió viendo el juego de béisbol con normalidad. La madre del menor relata que al llegar a su casa e intentar dormir, el niño comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, así como a vomitar; en un inicio pensaron que se trataba de una infección estomacal, pero al observar coágulos de sangre siendo expulsados por Simón, decidieron llevarlo a una clínica.

Anna Luisa Martínez, madre de Simón Falah, relató que al llegar a la clínica, los doctores advirtieron que no se trataba de una enfermedad estomacal y fue sometido a una tomografía; los resultados arrojaron un panorama desalentador. El niño de nueve años contaba con una grave hemorragia cerebral, por lo cual fue intervenido de urgencia para aliviar la presión que la sangre ejercía contra su cerebro.

Tras la operación, el estado de salud de Simón se reporta grave pero estable, por lo cual se mantendrá en la sala de cuidados intensivos por un par de días, para cuidar exhaustivamente su evolución. A través de las redes sociales de la familia, se comenzó a difundir una imagen en la cual solicitaban donadores de sangre para el niño de nueve años, así como para apoyos económicos para solventar el tratamiento.

Familiares de Simón han solicitado donadores de sangre en redes sociales

Fuente: Tribuna del Yaqui