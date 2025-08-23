Yaquis de Obregón anunció la llegada de su cuarto refuerzo extranjero para la próxima temporada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Club Yaquis de Obregón sigue con los preparativos de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y anunciaron la llegada de su cuarto extranjero confirmado para la próxima campaña; se trata del infielder Riley Unroe, el cual cuenta con amplia experiencia en el béisbol de AAA en Estados Unidos, además de que portó la jersey de la 'Tribu' en la temporada anterior.

Fue a través de un comunicado en las redes sociales de ambos equipos y de la liga que se ultimaron los detalles de la transacción de ambos equipos. "El Club Yaquis de Obregón informa de manera oficial la realización de un cambio con la organización de Jaguares de Nayarit, en el cual se concreta la llegada del infielder norteamericano Riley Unroe, quien se integra de manera definitiva a la Tribu", se leyó en la publicación realizada por la novena sonorense.

Riley Unroe se desempeña como utility, destacando su defensiva en la segunda base; estuvo por más de ocho temporadas en las sucursales de MLB y también jugó en República Dominicana, con los Gigantes del Cibao. En México, ha jugado solo béisbol invernal: La temporada 2023-2024 de la LAMP terminó con un promedio de bateo de .267, con ocho carreras producidas y 15 bases robadas en 35 juegos defendiendo los colores de los Sultanes de Monterrey.

La campaña anterior, llegó en calidad de préstamo a Yaquis, con los cuales solo disputó cinco juegos, en los que no pudo conectar de imparable, pero negoció seis bases por bola y logró impulsar una carrera, demostrando su disciplina en la caja de bateo. A cambio, los Jaguares de Nayarit recibieron los derechos de retorno del lanzador Braulio Torres Pérez; el zurdo lanzó solo un encuentro con Yaquis durante los Playoffs 2025; salió con la victoria tras lanzar seis entradas en blanco en contra de Naranjeros de Hermosillo.

Con el anuncio de Riley Unroe, se convierte en el cuarto extranjero confirmado para la próxima campaña, pues ya se cuenta con el jardinero central Allen Córdoba de Panamá y los lanzadores cubanos, Vladimir Gutiérrez y Odrisamer Despaigne, los cuales encabezarán la rotación abridora de la 'Tribu'.

Fuente: Tribuna del Yaqui