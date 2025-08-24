Ángela Ruiz y Máximo Méndez son subcampeones de la Copa Mundial de Tiro con Arco Juvenil

Comparta este artículo

Winnipeg, Canadá.- Si hay un deporte que en cada competencia ha puesto la bandera de México en lo más alto, ese es el Tiro con Arco, y este domingo 24 de agosto no fue la excepción, ya que Ángela Ruiz y Máximo Méndez se proclamaron subcampeones de la Copa Mundial Juvenil 2025.

Ambos lo lograron de manera individual en el certamen celebrado en Winnipeg la jovencita, que ya cuenta con una medalla olímpica, lo hizo en la categoría sub 21 recurvo, mientras que el morelense brilló en la misma categoría, pero en la modalidad compuesto.

Se saca la espina

La semana pasada, Ángela Ruiz vivía uno de los momentos más complicados de su todavía joven carrera, cuando quedó eliminada en los octavos de final de los Juegos Panamericanos Jr, competencia a la que llegó con altas expectativas; sin embargo, no se rindió y ahora se consagró en este importante torneo.

La tricolor se colgó la medalla de plata tras perder en una dramática final ante la favorita coreana Seobhin Shin. El duelo fue muy reñido, porque por un momento parecía que la mexicana tenía el triunfo en sus manos, pero una reacción de altura por parte de la competidora coreana lo cambió a su favor. Aunque al final no se quedó con el oro, Ángela Ruiz tuvo un Campeonato Mundial Juvenil extraordinario, ya que en la ronda previa, terminó como la mejor en unidades.

Da lo 'Máximo'

Este mismo domingo, el jovencito morelense, Máximo Méndez Ortiz, se quedó con el metal de plata tras ver actividad en la final frente al alemán Flü Ruven, único rival que pudo superarlo en la competencia internacional, con marcador de 146 a 140.

Para alcanzar el boleto por el oro, el arquero de Cuernavaca fue el mejor en cinco intensas rondas, disparando en cada una 15 flechas, pero ante el europeo, tuvo su prueba más complicada y terminó por quedarse con el subcampeonato.

Con este resultado en la Copa Mundial Juvenil Winnipeg 2025, Máximo finaliza su etapa como medallista en tres competencias internacionales, ya que en los Juegos Panamericanos de Asunción ganó oro en equipo mixto y plata en la ronda individual.

Por otra parte, el morelense se perfila como firme candidato a integrar la selección mexicana de Tiro con Arco en Los Ángeles 2028 en la categoría compuesto y tenía altas posibilidades de darle al país una importante presea.

Fuente: Tribuna del Yaqui